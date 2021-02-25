Прошедший год выдался сложным для промышленности. Но «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» справился с поставленными задачами, продолжив реализацию крупных инвестиционных производственных проектов в рамках модернизации.

— Андрей Юрьевич, 2020 год, пожалуй, можно считать шоковым для нефтяного сектора. Снижение добычи и переработки, экономическая турбулентность, падение спроса… Как пережили коронакризис и какие сделали выводы?

— Действительно, в начале года никто из нас не мог представить, что коллектив и руководство предприятия ждет настоящее испытание. Этот год разрушил все стереотипы. Принять это довольно трудно, но весьма полезно в плане развития. Мы достойно прошли проверку на прочность, и в этом заслуга каждого сотрудника «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез», работников сервисных и подрядных организаций. Конечно, нам пришлось несколько скорректировать планы по независящим от нас причинам, как и многое в нашей жизни. Мы приложили немалые усилия, чтобы выполнить все намеченные планы. Удалось почти все. Пандемия несколько задержала ввод комплекса переработки нефтяных остатков — значительный объем строительства по этому проекту планировалось завершить к концу года и постепенно приступать к пуско-наладочным работам. Немного сместились сроки проекта «Установка изомеризации ПЕНЕКС»: опять же, ситуация с коронавирусом не могла не повлиять на мобилизацию персонала. Тем не менее новые технологические объекты постепенно приобретают законченные очертания.

Несмотря на сложности, мы успешно провели кампанию капитального ремонта нескольких действующих заводских установок. Изначально работы планировалось провести в апреле-мае, но пандемия вынудила нас пересмотреть сроки и провести ремонты в два этапа. Коллектив предприятия успешно выполнил свои обязательства, после капитального обновления установки вышли на плановый режим. Продолжились программы и по улучшению экологической обстановки с реконструкцией очистных сооружений, которая завершится в 2021 году и позволит повысить качество очистки стоков.

Ощутимые результаты принесли стартовавшие в начале года проекты «Прорыв» и «Энергопрорыв» по повышению эффективности работы и экономии. К ним подключились наши лучшие умы — руководители производств, технологи, специалисты профильных отделов: внести свой вклад в процесс мог каждый. Я благодарен всем причастным к этой напряженной работе за их добросовестный труд.

— Наработанный опыт нашел применение?

— В современных реалиях мы переосмыслили множество привычных вещей. Преодолеть все трудности помог системный подход в управлении производством, выработке решений и постановке задач. Мы оперативно отреагировали на форс-мажорные обстоятельства и выстроили эффективную проектную работу нашей команды. Быстро привыкли к строгой дисциплине сами и приучили к новым мерам безопасности как работников предприятия, так и подрядчиков. Еще с началом пандемии мы оперативно разработали план по предотвращению распространения коронавируса, часть персонала перевели на удаленный режим работы. Сейчас все совещания проводим в режиме онлайн и обязательно контролируем соблюдение масочного режима. Кроме того, теперь мы готовы провести кампанию по вакцинации от коронавирусной инфекции, аналогичную осенней кампании против гриппа. Препятствия лишь способствовали нашему развитию: 2020 год научил нас преодолевать трудности и идти к намеченной цели, используя имеющийся опыт.

— Вопреки пандемии ООО «ЛУКОЙЛ­Нижегороднефтеоргсинтез» продолжает реализовывать благотворительную программу. Что было сделано в этом направлении?

— Благотворительная деятельность — неотъемлемая часть деятельности компании «ЛУКОЙЛ» и ее культуры. Ежегодно мы увеличиваем инвестиции в спонсорскую помощь: для компании это важный вклад в развитие Нижегородской области в целом и Кстовского района в частности. Несмотря на то, что прошедший год стал особенным, мы продолжали развивать данное направление. Реагировали на все изменения. Понимая огромную нагрузку на героев нашего времени — врачей, компания организовала бесплатную заправку вне очереди всех автомобилей скорой помощи Нижегородской области на наших АЗС в период первой волны коронавируса. Поддержали больницы и волонтерские организации в борьбе с COVID-19, участвовали в благотворительной акции «Всем Нижним». Помогли администрации Кстовского района приобрести рециркуляторы для школ. Продолжаем поддерживать детские сады и школы Кстовского района и другие бюджетные организации, объединения ветеранов, культурные и спортивные учреждения. В частности, компания полностью отремонтировала помещение спальной для воспитанников приюта «Алый парус», приобрела мебель, спортивное и музыкальное оборудование. Личные просьбы о помощи также не остаются без внимания: подобная работа, конечно, не так заметна на фоне крупных проектов, но не менее важна.

Пожалуй, одним из крупнейших проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в прошедшем году можно назвать строительство детской интерактивной площадки «Нефтеград» в кстовском парке «Юбилейный». Ее аналог существует на ВДНХ в Москве и еще восьми городах России. Удобная, современная и безопасная площадка понравилась детям и родителям.

Наш город мы стараемся сделать ярким, красивым и удобным для жителей. В этом нам помогает еще одно крупное и значимое мероприятие: традиционный конкурс социальных и культурных проектов. В 2020 году в нем победил 51 проект. А это значит, что еще более 50 инициатив некоммерческого сектора региона будет поддержано компанией и реализовано.

Вместе мы способны изменить нашу жизнь к лучшему. Не стоит забывать, что прошедший год был ознаменован 75-летием Победы. К сожалению, из-за пандемии не удалось провести масштабные мероприятия, однако ветераны не остались без поздравлений и подарков. Компания полностью реконструировала стелу «Вечный огонь» в Кстове: для всех это символ и дань памяти павшим, благодарность героическому подвигу участников Великой Отечественной войны.

— Какие задачи стоят перед компанией в 2021 году?

— Наступивший год будет особенным для компании: мы отмечаем 30-летие ПАО «ЛУКОЙЛ». Президент компании Вагит Юсуфович Алекперов акцентировал внимание на том, что кризис обнажил резервы для повышения эффективности. ЛУКОЙЛу удалось сохранить инвестиции во все ключевые проекты. К юбилейной дате компания подходит с оптимизмом и уверенностью в будущем.

Ну, а главное для нашего предприятия — завершить строительство новых установок, запуск в эксплуатацию которых позволит повысить октановый фонд, увеличить выпуск автомобильных бензинов высокого класса и глубину переработки нефти до 95,5% Также нас ожидает строительство комплекса по производству полипропилена и реконструкция битумного производства с блоком полимерно-битумных вяжущих. Эти модернизационные изменения позволят «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» укрепить свои позиции в лидерском пуле крупных российских промышленных нефтеперерабатывающих предприятий.

Еще одна важная задача — совершенствование надежности нашего действующего оборудования. Для такого крупного производственного объекта, как нефтеперерабатывающий завод, эффективность в первую очередь зависит от бесперебойной работы оборудования. Кроме того, это еще и вопрос безопасности, позволяющий избежать аварий и непредвиденных ситуаций.

В 2021 году мы продолжим реализацию благотворительной программы, будем помогать учреждениям культуры, образования и спорта, в том числе и в рамках конкурса социальных и культурных проектов.

— Лично вы что ждете от наступившего года?

— Как и каждый человек, жду стабильности в существующей обстановке, хотел бы реализовать все намеченные планы вместе со своей командой работников предприятия.

Верю, что только вместе мы профессионально и плодотворно достигнем всех поставленных целей, преодолеем с достоинством все трудности.