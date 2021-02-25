В рублях, в тоннах и в грантах

В прошедшем году, несмотря на непростые условия пандемии, Объединенная металлургическая компания (ОМК) продолжила реализацию своих системных социальных программ, сфокусировав помощь на поддержке здравоохранения, занятости и особо уязвимых слоев населения. Ежегодно компания направляет на социальные проекты около 1 млрд руб. Сохранить эту социальную активность удалось благодаря проверенным инструментам и партнерским связям, наработанным в предыдущие годы.

Cто миллионов на здравоохранение

«К масштабной поддержке нижегородских медиков ОМК приступила сразу, как только предприняла первоочередные меры для предотвращения распространения инфекции на своих предприятиях, сохранения рабочих мест, поддержания хорошего морального климата в коллективах. На металлургическом заводе ОМК в Выксе работает каждый третий житель этого моногорода. Для нас было важно, чтобы выксунцы и жители региона имели возможность оперативно получить нужное лечение, а медики области могли работать безопасно для собственного здоровья», — говорит президент ОМК Наталья Еремина.

В целом на помощь медицинским учреждениям Нижегородской области в пандемию ОМК направила более 100 млн руб. На эти средства в городские больницы Нижнего Новгорода, центральные больницы Богородска, Бора, Городца, Арзамаса, Дзержинска и Кстова поставили 55 аппаратов для вентиляции легких. В Выксунской ЦРБ установлен аппарат стоимостью более 4 млн руб. Также компания приобрела более миллиона единиц средств индивидуальной защиты для медицинского персонала центральных районных больниц Дивеева, Выксы, Павлова, Кулебак, Арзамаса, Бора, Кстова, Богородска и Пильны, а также девяти больниц Нижнего Новгорода.

ОМК также помогла капитально отремонтировать инфекционные отделения Кулебакской и Выксунской центральных районных больниц, дооборудовать их специальной медицинской техникой. Благодаря этому у жителей округов Выксы, Навашина, Кулебак и Вознесенского района с диагнозами коронавирусной инфекции, ОРВИ и внебольничной пневмонии есть возможность получить квалифицированную помощь рядом с домом. Помощь продолжается.

А в период со 2 мая по 15 июня 2020 года, когда Выкса была закрыта на карантин, ОМК в партнерстве с фондом «ОМК-Участие» (создан в 2008 году по инициативе руководителей и сотрудников ОМК), местной администрацией, управлением соцзащиты населения, Выксунской епархией и федеральным волонтерским проектом ОНФ «Мы вместе» передала выксунцам 7,5 тыс. продуктовых наборов. Их получили одинокие пожилые и маломобильные люди, малообеспеченные и многодетные семьи, в том числе с детьми от 16 до 18 лет, а также люди, потерявшие работу и оставшиеся без источника дохода.

Развитие предпринимательства и НКО

Для поддержки особо уязвимых социальных групп ОМК на протяжении нескольких лет реализует в Нижегородской области программы развития предпринимательства поддержки НКО и корпоративного добровольчества. Партнерами ОМК в этих проектах выступают региональный минпромторг, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области и администрация Выксы.

В ОМК отмечают: вовлеченность выксунцев в социальные программы компании заметно выросла, особенно в год пандемии. Так, в 2020-м на грантовый конкурс «ОМК-Партнерство» было подано рекордное количеств заявок — 70. Авторами проектов стали не только жители Выксы, но и близлежащих поселков, а также нижегородские НКО. В прошлом году поддержана 31 инициатива.

«Проекты стали более сложными, социально направленными, — говорит руководитель направления по корпоративной социальной ответственности ОМК Ольга Миронова. — Также благодаря поддержке выксунские НКО стали привлекать больше средств в федеральных и региональных грантовых конкурсах. В прошлом году восемь проектов-победителей «ОМК-Партнерство» из Выксы и Нижнего Новгорода стали финалистами конкурса Фонда президентских грантов и привлекли более 19 млн руб.». Например, в Выксе Жанна Орлова, победившая в программе «Начни свое дело» с проектом центра ментальной арифметики, выиграла грант в региональном конкурсе по разработке сайтов для социальных предприятий «Социальный предприниматель 2.0». Теперь для ее школы разработают персональный сайт.

Еще одна программа ОМК — по развитию социального предпринимательства «Начни свое дело» — позволяет жителям малых городов заявить о собственных социальных идеях и получить методическую и финансовую поддержку на их реализацию. «Начни свое дело» состоит из образовательной программы, грантового конкурса и бизнес-акселератора. «Если в 2019 году в образовательной программе „Начни свое дело“ в Выксе мы обучили 76 человек, то в 2020 году — уже 110. Из них заявки на свой бизнес написали 45 человек. ОМК профинансировала 11 лучших инициатив. Это позволило людям стать самозанятыми, открыть свой бизнес или трудоустроить людей с инвалидностью. В 2020 году в Выксе создано 17 рабочих мест», — отмечает Ольга Миронова.

Поддержка людей с инвалидностью

Социальные проекты ОМК в Выксе дополняют системные благотворительные программы фонда «ОМК-Участие». Фонд не только оказывает материальную помощь, но и сфокусировано работает на улучшение жизни взрослых и детей с инвалидностью, реализует культурные и образовательные проекты.

Процесс реального включения людей с инвалидностью в общественную жизнь Выксы фонд начал еще несколько лет назад. Пилотной площадкой для проекта «Выкса. Доступ есть» стал музей истории ВМЗ в доме-усадьбе Баташевых-Шепелевых. В нем создали инструменты, позволяющие адаптировать городские пространства и культурные мероприятия для людей с разными формами инвалидности. К 2020 году в разных музейных инклюзивных экскурсиях поучаствовали более 1 тыс. человек. В рамках проекта «Выкса. Доступ есть» уже разработаны 25 экскурсионных маршрутов, адаптированных для людей с инвалидностью, созданы инструменты доступности и соответствующая инфраструктура, готовы к приему гостей не только из Выксы. «Мы разработали специальный презентационный буклет и направили его в общества людей с инвалидностью в близлежащие регионы. К сожалению, пандемия заставила нас приостановить работу в этом направлении. Но как только ситуация изменится в лучшую сторону, мы готовы вернуться к этому вопросу», — комментирует директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина.

Из-за коронавирусных ограничений фонду удалось реализовать лишь часть из намеченных планов в области инклюзии. Но зато было время для осмысления результатов работы. «Мы провели исследование по восприятию инвалидности, — рассказывает Юлия Мишина. — Больше половины респондентов отметили позитивные изменения в жизни людей с инвалидностью после запуска инклюзивных проектов фонда и высказались о том, что появилось больше возможностей для общения, стало меньше предубеждений в отношении людей с инвалидностью. Они сами отметили, что стали чувствовать себя свободнее, из-за развития городской инфраструктуры им стало проще передвигаться по улицам города, возросла их активность в социально-культурных мероприятиях округа. Но потребность в расширении форм досуга все еще есть. Мы поняли, что хотим системных изменений в городе». Результаты социсследования легли в основу разработанной стратегии по развитию инклюзии в Выксе.

Весной 2020 года фонд запустил инклюзивную программу по трудоустройству людей с инвалидностью. «В городском округе Выкса живут более 1,5 тыс. человек с инвалидностью трудоспособного возраста, но работают сегодня менее четверти из них, — рассказывает директор фонда „ОМК-Участие“. — При этом многие бы хотели трудиться и зарабатывать. К их числу также можно добавить сегодняшних подростков, которые в ближайшем будущем столкнутся с проблемой поиска работы. Фонд начал новую инклюзивную программу по поиску и созданию рабочих мест для людей с инвалидностью. Работаем с соискателями и с работодателями.

В реализации проекта нам помогают представители региональных общественных организаций людей с инвалидностью, которые имеют опыт в социализации и трудоустройстве».

Из-за коронавирусных ограничений эта программа также не может пока заработать в полную силу. Но ее участниками уже стали 46 человек, четверо вышли на работу. Например, соискательница из Мурома стала юристом благотворительного фонда «Семьи СМА», участник из Выксы прошел трехмесячную стажировку в редакции газеты «Выксунский рабочий» и в декабре заключил трудовой договор, еще двое выксунцев теперь работают в Тинькофф-банке в должности младших специалистов сектора дистанционной обработки данных. Двое соискателей проекта заключили контракт на приобретение промышленной вышивальной машины с управлением соцзащиты Выксы и при поддержке фонда открыли студию машинной вышивки.

«Поддержка людям с инвалидностью нужна всегда, но особенно сейчас — в момент выхода из трудной экономической ситуации. Мы стараемся создать работающую модель трудоустройства для людей с инвалидностью. Рассчитываем, что она не просто приживется в Выксе, но ее можно будет тиражировать. В 2020 году много заявок поступило из других городов, поэтому приняли решение о расширении границ проекта. У нас уже есть участники из Навашина и Кулебак. Мы ждем новых заявок от соискателей и постараемся помочь каждому», — говорит Юлия Мишина.

Искусство для всех

Традиционный фестиваль «Арт-Овраг», который с 2011 года ОМК и «ОМК-Участие» ежегодно проводят в Выксе, в 2020 году из-за пандемии был перенесен. Вместо него фонд запустил временное медиа — ГУЛ («Город удивительных людей»). Проект, придуманный в самый разгар пандемии, наряду с гуманитарной помощью, которую фонд и компания оказывали в Выксе, имел четкую социальную задачу: по мере сил успокоить жителей города, дать им объективную информацию, поддержать во время самоизоляции. К участию в создании медиа фонд привлекал и выксунцев. «Мы понимали, что проблемы, с которыми столкнулась Выкса в этой ситуации, актуальны для всей страны. Для зрителей и читателей ГУЛ стал источником полезных практик на время самоизоляции, своеобразным рупором провинциальных городов, вещающим из Выксы. ГУЛ помог многим россиянам справиться с личными, социальными и экономическими проблемами», — говорит директор фонда «ОМК-Участие» Юлия Мишина. Для этого фонд привлек медийных лиц, чтобы показать Выксу в более широком контексте.

По словам Юлии Мишиной, результаты медиа весьма внушительные. Прямые трансляции ГУЛа в соцсетях посмотрели более 10 млн раз. ГУЛ полностью оправдал и даже превзошел ожидания — его задачи расширялись и масштабировались по ходу работы. В фонде отмечают, что всегда старались делать «Арт-Овраг» таким образом, чтобы как можно больше людей принимали в нем участие, вовлекались, проявляли активность. Поэтому за девять лет у горожан сформировались определенные ожидания от фестиваля: раз в год на несколько дней можно стать частью чего-то масштабного, веселого и яркого. Когда стало понятно, что фестиваль провести из-за пандемии не удастся, фонд доказал, что способен быстро и эффективно отреагировать, предложив достойную альтернативу. И ГУЛ частично дал такую возможность.

Юбилейный 10-й «Арт-Овраг» ОМК и «ОМК-Участие» рассчитывают провести в привычном формате городского фестиваля, максимально вовлечь в него горожан и городские пространства. Но многое будет зависеть от обстановки. «В нынешних условиях было бы опрометчиво планировать большие массовые мероприятия на несколько тысяч человек. Вместе с новой командой кураторов мы при планировании программы фестиваля исходим из новых требований, стараемся делать мероприятия более камерными, — говорит Юлия Мишина. — Планируем, что это будет важное событие в культурной жизни страны, с большим количеством новых имен участников и экспертов. Программу „Арт-Оврага“ мы объявим ближе к мероприятию, весной». Сейчас организаторы говорят, что в ней будут как традиционные для фестиваля направления, так и совершенно новые. Они уверены, что событие даст еще один толчок к развитию Выксы, так как все, что происходит на фестивале, не заканчивается с его завершением.

Комфортная городская среда

Несмотря на непростые условия 2020 года, в Выксе началось строительство индустриально-туристского парка «Баташев», инициатором и якорным инвестором которого выступает ОМК. Парк будет располагаться в центральной части Выксы, рядом с исторической застройкой и дамбой Верхнего пруда — гидротехническим сооружением ХVIII века. Он вберет в себя все лучшее, что есть в городе: индустриальные объекты культурного наследия, 260-летнюю историческую перспективу территории, сохранившиеся объекты старинного мартеновского и чугунолитейного производств, которые станут экспонатами нового музейного комплекса мирового уровня. У гостей парка также будет возможность посетить действующее инновационное производство на ВМЗ и увидеть объекты современного искусства фестиваля «Арт-Овраг». Проект не имеет аналогов в России и призван стать главным в стране региональными центром сохранения индустриального наследия.

В 2018-м и 2020 годах Выкса одержала две победы во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Летом на средства первого гранта была благоустроена центральная часть городского парка и часть набережной Верхневыксунского пруда. На средства второго гранта начато благоустройство территории будущего парка «Баташев». Парк прилегает к набережной, и весной этого года два общественных пространства объединятся в одно целое.

В ОМК рассказали, что в парке уже началось строительство трехэтажного здания новой трехзвездочной гостиницы. В ней будет 48 номеров и кафе. Закончен фундамент и возводится каркас здания. В настоящее время идет проектирование детского образовательного центра и готовятся документы для государственной экспертизы проекта. Также параллельно идет разработка концепции и дизайн-проекта нового музейного комплекса.

Следует отметить, что ОМК внимательно относится к тем объектам культурного наследия, которые располагаются на территории парка и рядом с ним. В тесном взаимодействии с Министерством культуры России и управлением государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области компания прорабатывает вопросы современного приспособления объектов культурного наследия в будущем индустриально-туристском парке «Баташев» в соответствии с утвержденной единой зоной охраны объектов культурного наследия Выксы. После проведения комплекса реставрационных работ они получат новую жизнь и будут открыты для всех посетителей на территории парка.

Забота о детях

В 2021 году фонд «ОМК-Участие» вместе с городской администрацией начал внедрять в Выксе проект «Учебный день в музее». Это городской образовательный проект департамента культуры и департамента образования и науки Москвы, который работает в столице с 2017 года, в нем участвуют более 300 столичных школ. Фонд реализует его в партнерстве с государственным музеем «Царицыно» и рассчитывает, что учебный процесс в выксунских школах станет более увлекательным и познавательным, повысится качество образования.

Еще один проект фонда призван помочь в решении такой проблемы, как социальное сиротство. «Социальное сиротство — это когда дети остаются одни потому, что их мамы и папы оказываются лишенными родительских прав. Мы понимаем, что во многом это происходит от несовершенства систем поддержки семей и детей в трудной жизненной ситуации, нехватки компетентных и уверенных в своих силах специалистов соцзащиты», — рассказывает Юлия Мишина. Вместе с некоммерческий организацией из Санкт-Петербурга «Партнерство каждому ребенку» фонд провел анализ ситуации по социальной политике в Выксе и представил в управление соцзащиты округа рекомендации по развитию поддерживающих социальных услуг для детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении. В январе стартовало обучение специалистов социальных служб города технологиям работы по сопровождению семей в кризис. В фонде рассчитывают, что программа поможет слушателям научиться выстраивать конструктивные отношения с членами семей, организовывать эффективное взаимодействие и мотивировать их на изменение семейной ситуации. В планах 2021 года — обучение и по другим темам.

Сила — в партнерстве

Текущий кризис обнажил ряд социальных проблем. Но компании удалось справиться с ними потому, что у нее есть налаженные связи с социальными партнерами: с администрациями, федеральными проектами, с местными сообществами. А фонд «ОМК-Участие» быстро смог привлечь пожертвования и распределить эти средства на покупку продуктов и другие важные вещи.

«2020 год ярко продемонстрировал, что гражданская взаимопомощь и частные социальные инициативы имеют большое значение во время пандемии. Социальное партнерство оказалось эффективным в вопросах гуманитарной поддержки, — говорит президент ОМК Наталья Еремина. — Почему у нас получилось? Оказалось, что самое важное мы сделали еще до пандемии: мы установили связь с социальными партнерами». В компании подчеркивают, что видят высокую активность НКО и волонтеров, а также людей, решивших обучиться социальному предпринимательству, открыть свое дело. ОМК отмечает и высокую партнерскую активность местных администраций, которые софинансируют, изыскивают средства для поддержки социальных предпринимателей.

Со своей стороны компания готова масштабировать свои инициативы, особенно сейчас, когда последствия кризиса становятся ощутимее и помощь будет нужна как никогда раньше. Так, ОМК приняла решение о расширении грантового конкурса «ОМК-Партнерство», который пройдет теперь уже в 27 регионах России, где расположены предприятия компании, в том числе в Выксе. Также компания вдвое увеличивает финансирование социальных инициатив программы. Приоритетным направлением седьмого грантового конкурса ОМК выбрала социальное волонтерство.