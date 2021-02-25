Полимеры, которые помогают

Поливинилхлорид (ПВХ) — важный компонент при производстве широкого спектра медицинских изделий, бесперебойный выпуск которых жизненно важен в любое время, а в период пандемии особенно. Как с вызовами прошлого непростого года справлялось совместное предприятие СИБУРа и Solvay по производству ПВХ — ООО «РусВинил», рассказывает генеральный директор компании Гюнтер Надольны.

— Насколько ожидаемыми оказались производственные результаты в условиях пандемии COVID-19?

— В 2020 году «РусВинил» сохранил стабильное производство и присутствие во всех сегментах рынка, включая экспортное направление. Выстроенные цепочки зарубежных продаж дали возможность компании подстраиваться под меняющийся спрос и оставаться конкурентной. Начиная с июля ситуация в строительной отрасли, нашем основном рынке сбыта продукции, начала восстанавливаться после весенних карантинных ограничений и спада. Это во многом дало возможность «РусВинилу» завершить год с минимальным отклонением от бизнес-плана.

Такого эффекта удалось достичь во многом благодаря оперативно принятым антиковидным мерам. Весной, в самый напряженный период пандемии, для сохранения здоровья персонала «РусВинил» переходил на вахтовый график работы, были приняты жесткие требования против распространения вируса, которые во многом сохраняются на сегодняшний день. Наши люди частично остаются на удаленном режиме работы, на площадке комплекса обязательно ношение масок и дезинфекция помещений, действует правило социальной дистанции и минимума контактов. И сотрудники, и подрядчики проходят периодическое тестирование на наличие коронавируса.

В целом прошедший год показал способность «РусВинила» быть гибкой компанией и успешно действовать в слабопрогнозируемой ситуации. Летом предприятие останавливалось на плановый капитальный ремонт, а в остальное время отработало с высокой производительностью и реализацией продукта в полном объеме. За 2020 год «РусВинил» выпустил 333 тыс. тонн поливинилхлорида (ПВХ), в том числе суспензионного ПВХ — 305 тыс. тонн, эмульсионного ПВХ — 28 тыс. тонн. Также было произведено 214 тыс. тонн каустической соды.

— Все близкие к здравоохранению отрасли сегодня в центре внимания. Какова роль выпускаемой вами продукции для медицины?

— В любой период поливинилхлорид остается популярным полимером, который используется при производстве медицинских изделий. Дело в том, что он инертен по отношению к лекарственным веществам, то есть не вступает с ними в реакцию, и, благодаря своим гигиеническим свойствам, совместим с любыми биологическими материалами. Изделия из ПВХ при необходимости легко стерилизуются, обладают прочностью, гибкостью и прозрачностью. Из этого материала производят контейнеры для крови, ее компонентов и внутренних органов, блистерные упаковки таблеток, капельницы, медицинские шины, кислородные маски, хирургические перчатки, катетеры, трубки и многое другое.

В прошлом году ПВХ был очень востребован здравоохранением и по своему основному профилю — в строительстве: материалы из поливинил­хлорида активно применялись при строительстве быстровозводимых госпиталей, оборудовании зон медицинского обслуживания и внутренних помещений больниц.

Так что мы поставляем высококачественное сырье для производства широкого спектра товаров. И кстати, «РусВинил» является единственным в России поставщиком ПВХ насыпью: такой способ доставки исключает упаковку и растарку продукта, которые могут повлиять на его чистоту и качество.

— В прошлом году в ответ на возрастающий спрос на антисептики «РусВинил» выпустил опытную партию нового продукта — раствора гипохлорита натрия. Расскажите об этом проекте.

— Гипохлорит натрия — сырье для производства дезинфицирующих средств. Он применяется при дезинфекции питьевой воды, обработки стоков, входит в состав средств бытовой химии, антисептических растворов, широко используется в медицине. С точки зрения производства это сопутствующий продукт в цепочке получения ПВХ и каустической соды. Ранее он возвращался в цикл производства на стадию электролиза водного раствора соли. Однако, учитывая актуальность выпуска антисептических средств в условиях пандемии коронавируса, мы на имеющихся мощностях довели параметры получаемого вещества до товарных значений. Дальнейшее развитие этого направления будет зависеть от состояния рынка и спроса на основную продукцию предприятия.

— В 2020 году «РусВинил» признан победителем всероссийского конкурса «Пять звезд. Лидеры химической отрасли», который ежегодно проводит Российский союз химиков. Какие достижения компании отметили эксперты?

— В этом конкурсе для нас особенно важным является возможность всесторонней оценки компании в рамках критериев устойчивого развития предприятия. Сюда входят и производство, и безопасность, и социальная ответственность — все те аспекты, которым «РусВинил» уделяет особое внимание. В 2020 году, как и годом ранее, компания признана победителем конкурса в своей категории. И в этот раз «РусВинил» дополнительно отмечен оргкомитетом как самое стабильное предприятие.

— Несмотря на непростые условия, «РусВинил» сохранял социальную активность. Расскажите об общественно значимых инициативах компании, воплощенных в 2020 году.

— Да, в 2020 году мы не замораживали проекты в области социального партнерства. В части продвижения здорового образа жизни и поддержки детского спорта совместно с компанией СИБУР осенью в одном из районов города Кстова мы открыли всесезонную спортивную площадку. Традиционно значительные средства были направлены на социальную инфраструктуру, поддержку воспитательно-образовательных учреждений Кстовского района, в том числе ремонт помещений и установку пластиковых окон. В прошлом году «РусВинил» вошел в состав спонсоров конкурса журналистских и творческих работ экологической тематики «Территория завтра» благотворительного фонда «Цивилизация», в котором приняли участие конкурсанты из 24 регионов России и из-за рубежа.

Отдельным направлением благотворительной деятельности выступает организация собственного конкурса социально-экологических проектов «Экосознание». К участию в конкурсе приглашаются некоммерческие организации с проектами, направленными на охрану природы, улучшение состояния окружающей среды и формирование экологической культуры населения на территории Кстовского района. В прошедшем году сроки проведения конкурса по объективным причинам были сдвинуты, и победители реализуют представленные проекты при финансовой поддержке нашей компании уже в новом году.

— От текущего года эксперты ждут постепенного восстановления экономики. Какие задачи ставит перед собой «РусВинил» на этот год?

— Компания продолжит реализацию проектов увеличения производительности и улучшения качества продукции, цифровизации бизнес-процессов и рабочих мест. Мы планируем дальнейшее развитие экспортных продаж и цепочек поставок ПВХ и каустической соды. В плане устойчивого развития предприятия обозначены цели по оптимизации потребления ресурсов, снижению отходов за счет переработки минерального шлама производства в строительные материалы и раздельному сбора мусора.

Кроме того, мы будем работать над дальнейшим расширением технической поддержки клиентов в рамках проекта Центра развития ПВХ, который будет специализироваться на развитии сфер применения поливинилхлорида.