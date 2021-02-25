Коронакризис не помешал работе и проектам развития, но приблизил завтрашний день

Любой кризис — это, прежде всего, новые возможности для развития. Коронакризис — не исключение. О том, как нижегородские нефтехимические предприятия прошли через испытания минувшего года, рассказывают руководители «СИБУР–Кстово» Александр Сергеевич ДОЛЖИКОВ и «СИБУР–Нефтехима» Михаил Евгеньевич ГУРЛЕВ.

— Несмотря на трудности 2020 года, ваши производства закончили его успешно?

— А.С.: За год «СИБУР–Кстово» выпустил 387 тыс. тонн этилена, 172 тыс. тонн пропилена и около 82 тыс. тонн бензола. Общий выпуск продукции «СИБУР–Кстово» в 2020 году составил 789 тыс. тонн. В целом мы выполнили производственную программу и даже с учетом планового остановочного ремонта, который проходил летом, близки к показателям 2019 года.

— Теперь остановочный ремонт у вас проводится один раз в два года?

— А.С.: Да, если говорить про «этиленовую» производственную цепочку, это так. Мы перешли на двухгодичный цикл: в прошлом году работали не останавливаясь, а в этом году провели первый остановочный ремонт. По ключевым продуктам суммарно с «СИБУР–Нефтехимом» произвели примерно на 6,6% меньше, чем в 2019 году. При этом выработка бензола практически не изменилась…

— М.Е.: … А работающее в прежнем графике профилактических ремонтов акрилатное производство показало рост — примерно на 2% по акриловым эфирам и на 20% по акриловой кислоте полимерного сорта. В Дзержинске в 2020 году мы выпустили 101 тыс. тонн окиси этилена, 271 тыс. тонн этиленгликолей, свыше 5,4 тыс. тонн акриловой кислоты полимерного сорта и более 51 тыс. тонн акриловых эфиров. Общий годовой выпуск продукции «СИБУР–Нефтехима», включая побочную, составил 435 тыс. тонн.

— Пандемия не остановила проекты развития на ваших предприятиях?

— А.С.: Нет, не остановила. Мы продолжили реализацию ключевых проектов. Это касается и компании в целом, и наших региональных предприятий. Именно в 2020 году состоялся официальный пуск «ЗапСибНефтехима», продукция которого очень помогла экономике СИБУРа во время пандемии. Полным ходом ведутся работы на Амурском газоперерабатывающем комплексе. В Кстове мы завершаем пуско–наладку на установке локальных очистных сооружений, которая заработает в ближайшее время.

— М.Е.: В Дзержинске в 2020 году мы завершили техническое перевооружение производства. Теперь наши годовые мощности по выпуску этиленгликолей составляют 320,5 тыс. тонн.

— СИБУР — один из лидеров во внедрении цифровых инструментов на производстве. Помогли они во время пандемии?

— А.С.: Безусловно, помогли. Практически на всех предприятиях СИБУРа внедрен такой цифровой инструмент, как мобильные обходы. Сотрудник на своем участке с помощью специального смартфона считывает электронные метки на оборудовании, нет необходимости отвлекаться, делать записи. Можно сделать фотографию и онлайн направить ее эксперту. Все процессы происходят быстрее и практически не требуют присутствия людей.

— А можно вообще все процессы осуществлять из операторной?

— М.Е.: В отдельных случаях — да. В 2020 году мы внедрили дистанционную систему вибродиагностики насосно–компрессорного оборудования. В настоящее время под ее контролем находится более 40 агрегатов — компрессоров, насосов, турбин и электродвигателей. Раньше сотрудники выходили на площадку, чтобы убедиться в отсутствии отклонений в их работе. Сейчас это происходит дистанционно. Информация считывается и обрабатывается с помощью распределенной сети, состоящей из более 200 датчиков вибрации, контроллеров и программной платформы. Вся информация и аналитика в режиме онлайн поступают в ЦПУ к оператору, который ведет технологический процесс.

— Получается, что коронакризис не помешал работе, проектам развития и приблизил «цифровое завтра»?

— М.Е.: Получается, что так. Во всяком случае, с точки зрения технологий. Спрос на автоматизацию и цифровизацию процессов только усилился.

— А.С.: Я думаю, главный экзамен в этот период сдали люди. Процесс трансформации сознания шел гораздо быстрее, чем в «мирное время». И если раньше мы стремились становиться лучше каждый день, то сейчас — буквально каждый час.