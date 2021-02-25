В Кузбассе потребовали ужесточить обвинение предполагаемому убийце студентки

В Кемеровской области организован сбор подписей под петицией с требованием переквалифицировать уголовное дело об убийстве 23-летней студентки Веры Пехтелевой. Петиция, опубликованная на сайте change.org, обращена к главам Генпрокуратуры, МВД и Следственного комитета РФ. Предполагаемого преступника, который нанес своей бывшей девушке более полусотни ранений и задушил, предлагают судить за убийство с особой жестокость (ч.2 ст. 105 УК РФ), а не за просто убийство (ч.1 ст. 105 УК РФ). Разница в наказании может составить пять лет.

Создатели петиции, собравшей уже более 105 тыс. голосов, также требуют ужесточения обвинения и для сотрудников полиции, которые могли предотвратить убийство студентки, но не сделали этого. Стражи порядка получили сигнал о том, что в одной из квартир слышны крики о помощи, однако не отправили наряд для проверки информации. Им предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 293 (халатность), максимальное наказание по которой арест до трех месяцев.

Илья Николаев