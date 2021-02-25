Кушать продано

Сервисы экспресс-доставки еды с началом пандемии получили шанс на развитие ускоренными темпами: самоизоляция стимулировала онлайн-торговлю, а значит, выросла и потребность в услугах по доставке купленных товаров. В Нижегородской области открывшиеся возможности привлекли в эту сферу новых игроков, а действующие сервисы активно развивали партнерскую сеть и географию доставки.



Андрей Репин

По данным исследования «Яндекс.Маркета» и GfK Rus, в Нижнем Новгороде на начало 2021 года большинство онлайн-покупателей (80%) делают покупки минимум раз в месяц, каждый четвертый — минимум раз в неделю. Чаще всего в 2020 году нижегородцы покупали одежду и обувь (68,5% совершили хотя бы одну такую покупку за год). На втором месте оказались смартфоны и планшеты (61,7%). Заметный рост показал спрос на онлайн-покупки продуктов питания — эта категория товаров поднялась с 37,9% до 52,3%. В этом сегменте активно работали как компании, которые уже не первый год присутствуют на нижегородском рынке, так и новички, зашедшие в Нижний уже после начала пандемии коронавируса.

В топе онлайн-заказов готовой еды нижегородцами — бургеры, роллы, пицца. А чаще, чем в других регионах, здесь заказывают спринг-роллы, поке и хинкали

Сервис «Яндекс.Еда», один из первых операторов, несколько лет осваивающий местный рынок доставки готовых блюд из кафе и ресторанов, отмечает рост количества заказов в Нижнем по итогам года в 2,5 раза (в целом по стране — на 98%). Больше всего заказов в компании фиксировали в декабре в связи с подготовкой к Новому году, онлайн-корпоративам и домашним вечеринкам. Партнерская база сервиса в Нижнем за год выросла примерно на 35%: в прошлом году к нему подключились новые кафе и рестораны, в том числе первые — из районов области, а также в список поставщиков продуктов были включены торговые сети. Первым таким партнером стала сеть «ВкусВилл».

В компании отмечают, что в период пандемии претерпела изменения модель потребления — появилось больше заказов на одну персону, а также пользователи стали чаще заказывать завтраки и ужины. Вкусовые предпочтения нижегородцев в этот период совпадали с общероссийскими. В топе уверенно держались бургеры, закуски из картофеля и курицы, супы, роллы из лепешки, салаты, десерты, роллы и суши, шаурма, пицца. При этом в Нижнем появились свои локальные особенности: здесь чаще других регионов заказывают спринг-роллы, поке и хинкале.

Среди прошлогодних новичков нижегородского рынка доставки продуктов — сервис «СберМаркет» из экосистемы Сбербанка. За 2020 год в Нижнем «СберМаркет» доставил более 110 тыс. заказов. Как отмечают в компании, пик заказов пришелся на последний квартал, и в целом во втором полугодии по сравнению с первым объемы доставки выросли на 60%. На запуске проекта была доступна только доставка продуктов из гипермаркетов Metro. В течение года пул партнеров расширился — сейчас доступна доставка из «Ашана», «Ленты», гипермаркетов «О`Кей» и сети «Дочки-Сыночки».

Одновременно с развитием сервисов доставки готовой еды из ресторанов и продуктов из супермаркетов в 2020 году в Нижнем начал развиваться сегмент так называемых «темных магазинов» (дарксторов), которые, по сути, являются небольшими продуктовыми складами, расположенными в разных районах города. Это позволяет в сжатые сроки сформировать заказ и доставить его покупателю.

В июле 2020 года в городе начала работу «Яндекс.Лавка». По данным компании, в декабре по сравнению с августом 2020 года заказов было больше на 269% . «Процесс работы с ассортиментом для Нижнего Новгорода не сильно отличается от Москвы и Санкт-Петербурга. Как и в других городах, мы изучаем ассортимент в локальных ритейл-сетях, местных поставщиков, узнаем, какие товары или бренды популярны среди жителей. Модель „Яндекс.Лавки“ подразумевает ограниченное количество позиций, поэтому мы постоянно отслеживаем показатели всех товаров и в случае необходимости быстро ротируем их в ассортименте. Для таких продуктов, как мясо, молочная продукция и хлеб, очень важна локализация — эти продукты от местных поставщиков самые востребованные среди жителей», — поясняют принцип работы в компании.

В сентябре восемь дарксторов в Нижнем открыл сервис «Самокат» (входит в «О2О холдинг» Сбербанка и Mail.ru Group). По словам директора по маркетингу «Самоката» Игоря Рожкова, основными сложностями при запуске проекта стали ограничения, связанные с самоизоляцией: «Нижний Новгород стал первым региональным центром после двух столиц, где запустилась услуга „мгновенной доставки“ от „Самоката“. В условиях пандемии и соответствующих ограничений стало сложнее нанимать персонал, проводить инструктаж и обучать новых сотрудников. Но с этими трудностями нам удалось успешно справиться». Заходя на рынок, компания планировала довести общее количество дарксторов в Нижнем Новгороде до 50. На начало 2021 года в Нижнем Новгороде открыто 35 таких складов, с ними работают более 1 тыс. курьеров. С момента запуска и до конца 2020 года количество заказов у «Самоката» увеличилось более чем в 16 раз. «Каждый месяц по этому показателю сервис растет минимум на четверть», — уточнил господин Рожков.

Практически все участники рынка уверены, что рынок доставки находится на подъеме — несмотря на смягчение карантинных ограничений, опрошенные игроки не заметили снижения объемов заказов. Как отмечают в Delivery Club (доставка готовых блюд из ресторанов), доставка онлайн-покупок будет популярна и после окончания пандемии из-за изменения поведенческой модели потребителей, осознавших удобство сервисов, экономящих время на готовку еды и походы в магазины: «Несмотря на смягчение связанных с коронавирусом ограничений, мы фиксируем рост интереса игроков ресторанного рынка к доставке. Это связано с общемировым трендом цифровизации ресторанного бизнеса и его перехода на гибридный формат работы, неотъемлемой частью которого становится доставка. Среди партнеров растет и количество тех, кто работает исключительно в формате „темных кухонь“». При этом очевидно, что продолжит развиваться доставка продуктов из торговых сетей. Именно на этом, например, намерена в новом году сфокусироваться «Яндекс.Еда». В компании отмечают, что это направление доставки может стать «значимой частью бизнеса в ближайший год» и в перспективе в Нижнем будет запущена экспресс-доставка продуктов из гипермаркетов.