Здоровый рост

Среди отраслей, продемонстрировавших по итогам года рост объемов выпуска, по понятным причинам оказались производители медицинских изделий и оборудования: объемы отгруженной ими продукции в 2020 году в регионе увеличились почти в два раза до 1,65 млрд руб.



По информации министерства промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, на выпуске медицинских изделий в регионе специализируется более 25 предприятий, в основном малых и средних. «Значительный рост объемов отгрузки обусловлен закупками для нужд здравоохранения медицинского оборудования. На сегодняшний день наиболее востребованными медицинскими изделиями нижегородского производства являются мониторы пациентов для реанимационных отделений, оборудования для служб скорой медицинской помощи, оснащения коечного фонда, развернутого в рамках борьбы с пандемией и многое другое», — поясняют в министерстве.

Важной тенденцией прошлого года в областном минпроме называют расширение и новый запуск производств средств индивидуальной защиты — на призыв властей и резко возросший спрос нижегородские компании отреагировали в кратчайшие сроки. По данным ООО НПП «Волга Медикал», если в начале года максимальный объем выпуска масок в компании едва достигал 20 тыс. шт. в сутки, то на пике пандемии, в апреле-мае, предприятие перешло на трехсменный режим работы, привлекая работников в выходные и праздничные дни, и увеличило объемы до 75 тыс. масок в сутки, открыв новые производственные площадки в Нижегородской и Владимирской областях. «Если в предыдущие годы наибольший объем нашего производства приходился на комплекты одежды и белья для общей хирургии, акушерства и гинекологии, то в 2020 году существенно выросла доля производимых средств индивидуальной защиты (медицинские маски, комплекты защитной одежды для врача-инфекциониста). Объем выпуска основных медицинских изделий при этом сильно сократился», — комментируют итоги года в НПП «Волга Медикал».

На сегодня медицинские маски в регионе выпускают ООО НПП «Волга Медикал», ЗАО «Завод „Труд“», АО «Меридиан», ООО «Автотехника» и ООО «Эра НН». Более 50 предприятий региона, по данным областного минпрома, готовы при необходимости приступить к выпуску гигиенических масок. Потенциальный объем производства защитных гигиенических и медицинских масок в регионе минпром оценивает в 450 тыс. единиц в сутки.

Свой вклад в борьбу с COVID-19 внесли и нижегородские представители биомедицины. Так, компания «Биочип» (разработчик тест-систем на основе биочипов, помогающих устанавливать предрасположенность к онкологическим заболеваниям) безвозмездно предоставила нижегородскому минздраву 1 тыс. единиц питательных сред для транспортировки проб пациентов с подозрением на вирус, а компания «Национальный биосервис — Волга» (разработчик тканевых микрочипов для тестирования лекарственных средств) с первых дней занимался комплексной разработкой референтных панелей образцов биоматериала, которые легли в основу создания экспресс-тестов на коронавирус.

Другой заметный тренд 2020 года — в том, как в число поставщиков для российского здравоохранения вошли нижегородские оборонные заводы. Так, завод им. Г. И. Петровского (ЗиП) и ГЗАС им. А. С. Попова на средства Фонда развития промышленности запустили производства бактерицидных рециркуляторов воздуха. К концу года ЗиП расширил линейку модификаций (появились автомобильные версии рециркуляторов и даже подарочные варианты, оформленные «под хохлому»), а также начал работу над новой продукцией для медицины — кислородными концентраторами и аппаратами искусственной вентиляции легких. Производства бактерицидных рециркуляторов также были организованы на АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П. И. Пландина», АО НПО «Правдинский радиозавод», АО НПП «Салют», ООО «ЕС Сервис» и ООО «Рефрихол».

Среди новых проектов в региональном здравоохранении прошлого года — разработки нижегородских компаний, получившие поддержку федерального Фонда содействия инновациям. По программе фонда «Развитие» 15 млн руб. выделено нижегородской компании «Реабилитационные технологии», разрабатывающей экзоскелет с нейроинтерфейсом и коленный модуль с внешним источником энергии, необходимые для реабилитации пациентов с инвалидностью. По программе «Социум-ЦТ» 15 млн руб. от фонда получила нижегородская компания «АФС 52», выпускающая приборы для дистанционного бесконтактного мониторинга дыхания и сердцебиения пациентов.