Германия отреагировала на выход европейских компаний из «Северного потока-2»

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт отреагировал на выход европейских компаний из проекта «Северный поток-2». Он считает, что решения остаются за предприятиями. Представитель кабмина снова отметил, что Германия не поддерживает экстерриториальные санкции США.

«Решения всегда остаются за предприятиями»,— сказал господин Зайберт в ответ на просьбу прокомментировать выход компаний из проекта (цитата по ТАСС). Он не смог уточнить, поддерживают ли власти ФРГ контакт с немецкими фирмами, которые могли выйти из проекта.

«Наша позиция по экстерриториальным санкциям известна: мы их отвергаем… Я думаю, американским друзьям позиция федерального правительства известна»,— добавил представитель правительства ФРГ. По его словам, для Германии важно, чтобы страной-транзитером газа оставалась Украина.

Ранее президенты Украины и Польши Владимир Зеленский и Анджей Дуда провели телефонные переговоры по поводу строительства «Северного потока-2». Господин Дуда согласился, что нужно не допустить строительство газопровода, а президент Украины назвал проект «ловушкой для всей Европы».

Накануне партнер «Газпрома» по проекту немецкая Wintershall Dea сообщила в отчетности за 2020 год, что завершила финансирование проекта, вложив €730 млн вместо ожидавшихся €950 млн. В целом монополия может недосчитаться около €600–650 млн из €4,75 млрд, которые обещали Shell, Wintershall, Uniper, OMV и Engie. В Nord Stream 2 AG уверяют, что уже имеющихся у нее средств достаточно для достройки трубы.

Подробнее о проблеме финансирования — в материале “Ъ” «Северный истек».