Заповедник проложил дорогу в суд

Конфликт директора ФГБУ «Воронежский государственный природный биосферный заповедник» (расположен в Воронежской и Липецкой областях) Анатолия Тарасова с бывшим и.о. главы учреждения Сергеем Кокоревым дошел до личного разбирательства в суде. Господин Тарасов не смог добиться возбуждения уголовного дела после того, как его предшественник якобы незаконно благоустроил проезд из Воронежской в Липецкую область. Теперь нынешний директор добивается взыскания 5 млн руб. вреда природе, который мог быть нанесен благоустройством дороги. Бывший руководитель уверен, что законно улучшил доступность территории для пожарной техники.

Усманский райсуд Липецкой области рассматривает иск директора заповедника — главного госинспектора в области охраны окружающей среды Анатолия Тарасова к Сергею Кокореву о возмещении ущерба за нарушение природоохранного законодательства. В числе третьих лиц — сам заповедник, Липецкая межрайонная природоохранная прокуратура, Росимущество, Центрально-Черноземное управление Росприроднадзора, подрядная организация ООО «Гидротеплотехсервис». Следующее заседание назначено на 10 марта.

Сергей Кокорев возглавлял заповедник в статусе исполняющего обязанности руководителя с декабря 2017-го по февраль 2019 года. Сменивший его на посту главы учреждения Анатолий Тарасов инициировал аудиторскую проверку деятельности предыдущего руководителя. Ее результатом стал ряд обращений в правоохранительные органы, одно из которых завершилось обвинительным приговором: в июне 2020 года господина Кокорева приговорили к 4,5 года условно за превышение полномочий и растрату, связанные с начислением премий и изготовлением фиктивных бухгалтерских документов.

В апреле 2019 года в ходе инвентаризации выяснилось, что заповедник оплатил благоустройство дороги, связывающей Липецкую и Воронежскую области: грунтовка была засыпана щебнем. Господин Тарасов обратился по этому факту в правоохранительные органы. «Бывший руководитель незаконно сделал дорогу с твердым покрытием в заповеднике, соединив Липецкую область с Воронежской, — рассказал “Ъ-Черноземье” Анатолий Тарасов. — Тем самым он нанес ущерб природе. Деньги на эти цели не выделялись, а были взяты с госзадания (были предусмотрены Минприроды на нужды учреждения. — „Ъ“). Дорогу отсыпали без необходимого разрешения Минприроды, без экологической экспертизы. Да и никто бы не дал на это разрешения. Поэтому руководитель использовал свое служебное положение. Более того, мы привлекали специалистов по строительству и выявили, что дорога не соответствует техзаданию».

После обращения господина Тарасова к силовикам СКР опросил господина Кокорева. Но в возбуждении уголовного дела было отказано, рассказал “Ъ-Черноземье” представляющий интересы бывшего руководителя адвокат Андрей Ломанов. После этого нынешний глава заповедника решил добиться взыскания ущерба в 5,5 млн руб. в рамках гражданского спора. «Помимо ущерба почве еще 4 млн руб. может составить ущерб в виде затраченных на дорогу денег. Мы требуем, чтобы он убрал дорогу и произвел рекультивацию», — сказал “Ъ-Черноземье” господин Тарасов. Директор подчеркнул, что не намерен останавливаться в ревизии деятельности предыдущего руководителя: «Пока что он осужден условно».

Сергей Кокорев рассказал “Ъ-Черноземье”, что требования «убрать дорогу» и провести рекультивацию в иске не заявлены: «Речь идет только о компенсации ущерба почве в 5,5 млн руб.». «Мы не согласны с иском и опираемся в этом на внутренние документы. Дорога в 240-м квартале существовала и ранее, была нанесена на тематические карты. Капитального строительства на ней мы не вели, потому и в согласовании с Минприроды не было необходимости — мы же не согласуем каждую установку шлагбаума!» «Дорога фигурировала в действующем проекте освоения леса, а средства на нее были взяты от приносящей доход деятельности заповедника. Это позволяет федеральное законодательство: внебюджетные средства поступают в распоряжение учреждения, а оно их распределяет. Безусловно, хозяйственная деятельность в лесу запрещена, но за исключением нужд самого заповедника. Отсыпанная дорога использовалась для патрулирования территории и для тушения пожаров», — подчеркнул господин Кокорев.

Собеседник “Ъ-Черноземье”, знакомый с деятельностью заповедника, ранее пояснял, что «вопрос об отсыпке щебнем нескольких ям на этой дороге поднимался на совещании в администрации Липецкой области после лесных пожаров». По его словам, тогда отмечалось, что небольшие меры смогут значительно повысить пожарную безопасность леса и ближайшей территории.

Управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров отмечает, что ущерб при отсыпке дороги может носить разный характер: как несогласованные расходы в результате превышения полномочий, наносящие вред заповеднику как юрлицу, или как ущерб природе. «Для первого случая важно установить, что обустройство дороги оплачивалось за счет внебюджетных средств от приносящей доход деятельности и расходы превысили 10% балансовой стоимости активов учреждения, то есть была совершена крупная сделка. В этом случае согласование необходимо. Необходимость экспертизы зависит от того, привело ли благоустройство к возведению капитального сооружения (для него экологическая экспертиза нужна) или к улучшению земельного участка — к такому виду работ, например, относится замощение участка для безопасности посетителей. При этом отказ в возбуждении уголовного дела не исключает возможности возложения на виновного обязанности по возмещению вреда окружающей среде», — напомнил господин Жаров.

Олег Мухин