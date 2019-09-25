В воронежском заповеднике пересчитали премии

Как стало известно “Ъ-Черноземье”, управление СКР по Воронежской области возбудило уголовное дело в отношении бывшего исполняющего обязанности директора Воронежского государственного природного биосферного заповедника Сергея Кокорева. Его подозревают в превышении полномочий при премировании подчиненных и вменяют сумму ущерба в 86 тыс. руб. Кроме того, следователи проверяют законность восстановления дороги в заповеднике — ее якобы отсыпали щебнем без согласования с Минприроды, — а также иные возможные нарушения. Бывший руководитель уже компенсировал ущерб и сотрудничает со следствием.

О том, что областное управление СКР изучает документы, направленные силовикам после смены руководства учреждения, “Ъ-Черноземье” рассказал возглавляющий заповедник с марта 2019 года Анатолий Тарасов. После прихода на должность он инициировал аудиторскую проверку (а затем и проверку Минприроды) деятельности учреждения при Сергее Кокореве, который ранее являлся заместителем директора учреждения по экономике и финансам, а с конца 2017 года до назначения господина Тарасова временно возглавлял учреждение.

«Только суд может определить вину того или иного человека. Но мы выявили и хищения денежных средств в кассах, и другие финансовые нарушения — их очень много, — сказал “Ъ-Черноземье” господин Тарасов. — Нам пришлось закрывать финансовые дырки после прошлого руководства. На ряд работ были подписаны акты, но фактически они не выполнены. Также мы выявили начисление премий, получение которых сотрудники не подтвердили. Материалы были направлены в правоохранительные органы. Спасибо Минприроды, что пошло навстречу и выделило около 6 млн руб. — мы можем рассчитаться с подрядчиками».

Воронежский государственный природный биосферный заповедник Располагается в Воронежской и Липецкой областях. Был основан в 1923 году для сохранения и увеличения популяции бобров, впоследствии — и популяции благородного оленя. Также в заповеднике отлавливали кабанов для расселения по территории СССР. Сейчас находится в ведении Минприроды. В 2011 году учреждение стало одним из пилотных по развитию экологического туризма и получило трехлетний грант в размере 165 млн руб. Большая часть выделенных средств пошла на развитие инфраструктуры и капитальный ремонт на территории центральной усадьбы. С тех пор ежегодно заповеднику поступало около 100 млн руб. Средства шли на развитие инфраструктуры, создание музейных экспозиций, экотроп и вольеров с животными, обновление техники, связи и вооружения.

Сейчас в арбитражном суде Воронежской области впервые за несколько лет одновременно рассматривается сразу около десятка исков от контрагентов к заповеднику. Сумма каждого не превышает нескольких миллионов рублей, но ранее, судя по картотеке арбитражных дел, даже такая задолженность у заповедника не формировалась. По словам господина Тарасова, дополнительное финансирование позволяет оплатить долги, обозначенные в исках. При этом общий ущерб от выявленных нарушений он назвать затруднился, сославшись на отсутствие «многих финансовых документов».

В управлении СКР по Воронежской области рассказали “Ъ-Черноземье”, что по части выявленных фактов возбуждено уголовное дело. Следователи подозревают бывшего руководителя заповедника в превышении полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ, от штрафа до четырех лет лишения свободы). Подробнее фабулу дела там предпочли не раскрывать.

Ранее источники “Ъ-Черноземье” в заповеднике отмечали, что недоимки в билетных кассах на несколько миллионов рублей были выявлены самим учреждением еще при Сергее Кокореве. Уже тогда руководство якобы провело свое расследование и наказало виновных. Но другие факты, которые нынешнее руководство считает нарушениями, уже легли в основу дополнительных проверок, рассказал знакомый с ситуацией в заповеднике собеседник “Ъ-Черноземье”. В частности, ведется проверка по факту отсыпки щебнем дороги для противопожарных нужд. Эти расходы якобы не были согласованы с Минприроды.

«Вопрос об отсыпке щебнем нескольких ям на этой дороге поднимался на совещании в администрации Липецкой области после лесных пожаров. Даже такое незначительное улучшение состояния дороги позволило бы повысить пожарную безопасность заповедника и близлежащей территории. Нынешнее руководство заповедника пытается сделать виноватым в отсыпке ям Кокорева. Но сейчас часть этой дороги не просто отсыпана, а заасфальтирована — и асфальт на ней укладывали уже не при Кокореве», — отмечает собеседник “Ъ-Черноземье”. В какую сумму обошлась отсыпка дороги щебнем, он не уточнил. По его словам, силовики не просто ведут проверку отдельных аспектов деятельности бывшего руководства, но и недавно возбудили новые уголовные дела. Бывшие руководители заповедника в статусе подозреваемых в этих делах сейчас не значатся.

Представляющий интересы Сергея Кокорева адвокат Андрей Ломанов пояснил “Ъ-Черноземье”, что господину Кокореву не избиралась мера пресечения в виде ареста, так как бывший руководитель сотрудничает со следствием и возместил ущерб в полном объеме — 86,4 тыс. руб. Подробнее уголовное дело он предпочел не комментировать.

Напомним, это не первые претензии силовиков к Сергею Кокореву. В феврале 2019 года Усманский райсуд Липецкой области приговорил его к штрафу в 8 млн руб. По версии следствия, господин Кокорев, возглавляя усманский филиал Россельхозбанка с 2012 по 2016 год, якобы получил незаконное вознаграждение в размере 1,53 млн руб. за выдачу кредитов без проведения проверки. Ущерб банку оценивался в 15 млн руб. В итоге господин Кокорев компенсировал ущерб, активно содействовал следствию, а получив штраф, попал под амнистию.

Олег Мухин