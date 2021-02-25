Промышленникам тяжелее всего дается прогноз выпуска продукции

В лаборатории конъюнктурных опросов Института Гайдара (ИЭП) рассчитали «индекс сюрпризов» — он показывает, насколько прогнозы компаний относительно их основных показателей отличаются от фактических результатов. Идея такого индекса вызревала у аналитиков давно, и 2020-й по степени концентрации неожиданностей оказался для таких оценок очень удачным. Авторы индекса отмечают, что он не является уникальным — например, US Economic Surprise Index показывает, насколько публикуемая правительством США макроэкономическая статистика и отчеты крупных корпораций отличаются от прогнозов аналитиков.

Индекс ИЭП построен на сопоставлении ежемесячных прогнозов предприятий и последующих фактических изменений спроса, объемов выпуска и цен. Он демонстрирует общую долю ошибочных прогнозов этих показателей по всем годам и месяцам опросов ИЭП, когда руководителям задавались вопросы об их ожиданиях и о фактических изменениях (см. график).

Выяснилось, что в 2020 году доля ошибочных прогнозов предприятий по всем трем названным показателям резко возросла. Самый большой рост пришелся на прогнозы спроса. Доля ошибок в них выросла за год на десять пунктов, но все же не достигла локального максимума кризисного 2009 года и тем более — результата 1996 года. Наименее же точными почти всегда оказывались планы выпуска предприятий — в них доля ошибок опускалась в лучшем случае до 36%, а в 2020 году достигла 41%. Отметим, что это вполне объясняет постоянные заметные расхождения предварительных и окончательных оценок промышленного выпуска Росстата. Впрочем, Росстат чаще всего недооценивает объемы выпуска, опираясь на оперативные данные компаний, что вряд ли соответствует расчетам индекса ИЭП.

Хотя индекс не показывает, в какую сторону ошибались предприятия в прогнозах, его значения свидетельствуют, что максимум ошибок пришелся на март 2020 года. «Тогда промышленность не смогла оценить всей глубины кризиса, вызванного пандемией, и последствий борьбы властей с ним»,— констатируют аналитики. Ошибочными тогда оказались планы 60% предприятий. Предыдущий рекорд — постдефолтного сентября 1998 года — был побит. Отметим, что доля ошибок в прогнозах предприятий в кризисы 2008–2009 годов и 2015–2016 годов не дотянула до показателя 1998 и 2020 годов.

Алексей Шаповалов