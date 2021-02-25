Онлайн против офлайна

«Единая Россия», скорее всего, даст своим региональным отделениям выбор: проводить думские праймериз онлайн или очно с голосованием на участках. Источники “Ъ” поясняют, что это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в регионах: местные парторганизации буду сами выбирать способ проведения праймериз. Проводить голосование можно будет только одним способом: или онлайн, или офлайн. В партии поясняют, что совмещение обоих способов голосования сложно с точки зрения мобилизации и создает риски двойного голосования. Некоторые региональные представители ЕР в порядке исключения хотят также получить разрешение проводить внутрипартийное голосование по «закрытой» модели, когда будущих кандидатов определяют партийные выборщики. Федеральное руководство готово к дискуссии по этому вопросу, но предпочло бы сделать праймериз открытыми.

Источники “Ъ” в ЕР рассказали, что в четверг федеральное руководство партии обсудит с главами ее региональных отделений возможные способы проведения внутрипартийных праймериз. Собеседники “Ъ” поясняют, что, скорее всего, регионам предложат выбрать один из двух форматов проведения процедуры: онлайн или с помощью бумажных бюллетеней. Собеседник “Ъ”, близкий к администрации президента (АП), подтвердил эту информацию. Смешивать форматы партийные функционеры не хотят, утверждает другой собеседник “Ъ”, близкий к руководству партии.

“Ъ” писал, что в конце прошлого года единороссы допускали проведение праймериз сугубо в электронном формате. На такие решения их толкала неясная перспектива развития эпидемии COVID-19. Сейчас же партийцы исходят из того, что эпидемиологическая ситуация в регионах разная, а значит, и определять способ проведения голосования лучше на местах. Ранее собеседники “Ъ” в ЕР перечисляли плюсы и минусы электронного голосования: некоторые поясняли, что онлайн-формат поможет кандидатам сформировать и зафиксировать хорошую целевую базу сторонников. С другой стороны, при онлайн-голосовании гораздо сложнее обеспечить явку избирателей. Внутри ЕР бытовало мнение, что проводить их можно, только если удастся обеспечить участие в них как минимум 10% избирателей. Один из партийцев, имеющий опыт участия в выборах, пояснял, что успех на онлайн-голосовании больше зависит от финансовых ресурсов, чем при обычной процедуре.

Федеральное руководство партии власти, по словам источников “Ъ”, настаивает на том, чтобы вне зависимости от выбора региональных отделений праймериз были открытыми, чтобы участвовать в них смогли все избиратели, а не только партийцы. Однако, по словам одного из собеседников “Ъ”, некоторые регионы предпочли бы провести закрытые праймериз, на которых кандидатов выбирают специальные выборщики, отобранные из партийного актива. В этой ситуации партийные организаторы получают полный контроль за процедурой. По словам собеседника “Ъ”, некоторые регионы хотят добиться такого формата праймериз, аргументируя это «сложной ситуацией»: «Это будет обсуждаться на совещании. И секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, и председатель партии Дмитрий Медведев выступают за первую модель. Но федеральное руководство ЕР готово выслушать аргументацию регионов».

Координатор экспертного совета ЕР, глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин поясняет, что у партии есть технические возможности провести электронное голосование на праймериз во всех регионах, но где-то их уже можно проводить и обычным способом: «Понятно, что регион в любой момент должен быть готов провести праймериз онлайн. Но если есть возможности и желание провести их по старому формату — почему нет». А вот проводить в рамках одного региона онлайн- и офлайн-голосование одновременно, по мнению эксперта, проблематично. «При такой системе тяжело избежать риска задвоения голосов. Кроме того, это очень разные типы мобилизации»,— объясняет эксперт.

Глава исследовательского центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева считает, что, скорее всего, при возможности выбора подавляющее большинство регионов все же выберут именно обычное голосование. «Это легче и кандидатам, и организаторам праймериз, которым нужно добиться хороших показателей по явке. Ведь для голосования онлайн человек должен еще иметь интернет, уметь пользоваться им, завести аккаунт на "Госуслугах", а потом еще и зарегистрироваться на праймериз и проголосовать. Пока в регионах ситуация такова, что людям легче ногами дойти до участков. Кроме того, не будет опасений, что система подвиснет»,— считает эксперт.

Андрей Винокуров