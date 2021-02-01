Единороссам подобрали кампанию

Руководство «Единой России» выбрало своих уполномоченных по избирательным кампаниям этого года во всех регионах. Среди них депутаты Госдумы, сенаторы и представители руководящих органов партии. Для действующих депутатов включение в такой список — это знак, что партийное руководство поддерживает их переизбрание. В партии говорят, что их кураторы «работают с протестной повесткой» и с другими выборными рисками, но источник, близкий к администрации президента, уточняет, что сейчас уполномоченные просто «приглядывают» за кампаниями.

Как стало известно “Ъ”, генсовет «Единой России» (ЕР) на прошлой неделе утвердил список уполномоченных, которые в этом году будут курировать выборы всех уровней, в том числе в Госдуму, в закрепленных за ними регионах. Как поясняет источник “Ъ” в исполкоме ЕР, уполномоченные ответственны за подготовку выборов, проведение праймериз и «за общие результаты сентябрьских кампаний». Кому-то их них досталось по одному субъекту РФ, кому-то по несколько. Уполномоченные напрямую работают с региональными отделениями партии, предвыборными штабами и губернаторами, участвуют в разработке выборных стратегий, «нивелируют возможные внутриэлитные конфликты на региональном уровне», а также «работают с протестной повесткой и отслеживают чистоту кампаний», рассказывает собеседник. «Это в первую очередь контроль с нашей стороны за процессом. Конкретных показателей по результатам нет, задача — победа партии»,— отмечает он.

В список из 45 человек, с которым ознакомился “Ъ”, вошли 19 депутатов Госдумы, которые, как правило, будут курировать регионы, от которых избирались в 2016 году. Это одномандатники Александр Авдеев, Максим Иванов, Виктор Игнатов, Иван Квитка, Дмитрий Ламейкин, Сергей Неверов (лидер фракции), Николай Панков и списочники Константин Бахарев, Марина Беспалова, Дмитрий Вяткин, Заур Геккиев, Зураб Макиев, Виктор Пинский, Игорь Сапко, Виктор Селиверстов (первый заместитель руководителя фракции, отвечает за Москву и Московскую область), Сергей Сокол, Михаил Старшинов, Артем Туров и Владимир Шаманов (глава комитета Госдумы по обороне).

Также в списке 17 сенаторов (четыре из них — Игорь Зубарев, Владимир Кравченко, Татьяна Кусайко и Андрей Шевченко — делегированы заксобраниями, которым в этом году предстоит переизбраться), а также представители руководящих органов партии. Среди последних — секретарь генсовета Андрей Турчак (курирует Санкт-Петербург), его заместители Владимир Васильев (Тверская область) и Сергей Перминов (Владимирская, Ивановская и Ленинградская области), глава центрального исполкома ЕР Александр Борисов (Псковская область), его заместители Максим Жаворонков (Тамбовская, Новгородская и Вологодская области), Роман Любарский (Нижегородская область), Дмитрий Миненко (Ростовская область) и Андрей Парфенов (Самарская и Калининградская области).

В списке присутствуют депутаты Госдумы, к которым есть доверие со стороны партии и руководства региона, но чтобы переизбираться, им надо еще пройти процедуру праймериз и получить достаточный уровень поддержки на выборах, отмечает глава экспертного совета ЕР Константин Костин. Уполномоченные партии — это, как правило, депутаты с опытом электоральной работы, они занимаются проблемными точками кампаний, поясняет господин Костин. По его словам, единороссы во время кампаний так или иначе взаимодействуют с сотрудниками администрации президента (АП), но у них разные задачи и возможности: АП ответственна в целом за электоральный процесс.

По словам источника “Ъ”, близкого к АП, включение депутата в список уполномоченных — это знак того, что партийное руководство поддерживает его переизбрание, но сейчас эти уполномоченные «практически ни на что не влияют». «Приезжают один раз в месяц в регион, проведут пару встреч. Да и непонятно, когда депутатам Госдумы заниматься этой работой, если у них своя кампания»,— говорит собеседник. Он напоминает, что раньше было три-четыре специальных уполномоченных от ЕР, которые «разруливали ситуацию в тяжелых регионах», а сейчас представители партии просто «приглядывают» за кампанией.

Политолог Константин Калачев считает, что эффективность партийных кураторов зависит от конкретного человека: кто-то из них «отбывает номер», а кто-то «реально вмешивается». «Партия в поисках субъектности. Иногда решения чисто формальные, иногда инструмент уполномоченных работает»,— добавляет эксперт.

Мария Макутина