Учредитель телеканала «78» подал к ЗакСобранию Петербурга иск за недопуск журналистов

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга принял исковое заявление от ООО «ТВ КУПОЛ» (учредитель телеканала «78») к городскому Законодательному Собранию. Причина иска — систематические отказы в аккредитации журналистов на заседания городского парламента.

О принятом иске сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. В исковом заявлении истец утверждает, что обращался в ЗакС за аккредитацией своих корреспондентов несколько раз в январе и один раз в феврале, и в каждом случае получил отказ. При этом, подчеркивает истец, все установленные ЗакСом правила работы журналистов на заседаниях были соблюдены.

В заявлении ООО «ТВ Купол» требует признать отказы незаконными и устранить допущенные нарушения.

Ранее “Ъ-СПб” писал о том, что Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к начальнику ГУ МВД Плугину в связи с задержанием представителей СМИ на несанкционированной акции 31 января.