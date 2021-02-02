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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти обратился к начальнику ГУ МВД Плугину в связи с задержанием представителей СМИ 31 января

Члены Правления Союза журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области (СЖ СПб и ЛО) обратились к начальнику ГУ МВД России по городу и области Роману Плугину в связи с воспрепятствованием работе журналистов на несогласованной акции протеста 31 января. Текст обращения размещен на сайте Союза.

В обращении члены правления Союза выразили возмущение в связи с задержаниями и использованием силы сотрудниками правоохранительных органов в отношении представителей СМИ. Журналисты имели отличительную экипировку, а сотрудники полиции не могут не отличить их от участников акции.

«Считаем, что правоохранительные органы обязаны оказывать содействие и обеспечивать безопасность сотрудников СМИ при исполнении их профессиональных обязанностей, а не препятствовать им, используя служебное положение»,— считают в Союзе.

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти просит провести проверку действий сотрудников полиции и привлечь виновных к ответственности.

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