На стадион «Нижний Новгород» до сих пор не передана рабочая документация По иску «Ростелекома» о взыскании 50 млн руб. с генподрядчика назначена экспертиза

Арбитражный суд Нижегородской области запросил у нижегородской областной Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий рабочую документацию по сданному в 2018 году к чемпионату мира по футболу стадиону на Стрелке. Исполнительные документы понадобились, чтобы разрешить спор по долгам перед ПАО «Ростелеком» со стороны генподрядчика по строительству стадиона АО «Стройтрансгаз» (СТГ) и определить объемы работ по договору.

Сотрудники «Ростелекома» монтировали системы связи на стадионе, и в компании считают, что СТГ не оплатил часть работ. С генподрядчика оператор связи просит взыскать 50,4 млн руб. задолженности.

На судебный запрос пришел ответ, что окончательный вариант рабочей документации по строительству стадиона «Нижний Новгород» от ФГУП «Спорт-Ин» (заказчик футбольных арен к ЧМ-2018) и «иных лиц» не передавался. «Большая часть документации, находящейся в архиве, не утверждена подписями ответственных лиц, определить является ли она окончательным вариантом, не представляется возможным», – ответили суду в Дирекции по проведению спортивных и зрелищных мероприятий.

Добавим, что СТГ не согласился с суммой иска и попросил назначить судебную экспертизу. Поскольку утвержденных документов нет, назначенным судом экспертам предстоит определить фактические объемы выполненных «Ростелекомом» работ и их стоимость.

Напомним, сам стадион «Нижний Новгород» был передан в областную собственность в начале 2020 года, его строительство обошлось бюджету почти в 18,9 млрд руб.

Иван Сергеев