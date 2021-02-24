«СКБ Контур» вошел в список самых дорогих компаний рунета

Екатеринбургская компания «СКБ Контур» заняла 14 место в рейтинге 30-и самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes. Стоимость компании оценивается в $657 млн.

«Один из первых разработчиков программного обеспечения в России (компания создана в 1988 году). Производит софт для электронного документооборота, бухгалтерского учета и управления предприятием. Головной офис находится в Екатеринбурге. Выручка в 2020 году без учета НДС составила 17,6 млрд руб. что на 15% больше, чем в 2019-м. В июле 2020 года компания купила "ТаксНет" — одного из крупнейших игроков Татарстана на рынке электронной подписи и передачи отчетности, который имеет 73 тыс. клиентов»,— отмечает в своем рейтинге Forbes.

Первое место рейтинга третий год подряд занимает «Яндекс». Стоимость «Яндекса» оценивается в $22,98 млрд. В 2020 году компания стоила $14,6 млрд. Второе и третье места заняли онлайн-ритейлеры Wildberries и Ozon: их стоимость оценили в $14,52 млрд и $10,58 млрд соответственно.

В рейтинг попали компании, которые предоставляют свои услуги в интернете и там же формируют свою выручку. При этом в рейтинг не включались предприятия, у которых более 50% выручки формируется за пределами России или у которых в России менее 50% пользователей. По этой причине в рейтинг не попали такие компании, как Playrix или Telegram.