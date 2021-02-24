В Ярославской области из-за COVID-19 на карантин закрыли школу

В Переславском районе Ярославской области на карантин из-за коронавирусной инфекции закрыта Бектышевская начальная школа, сообщили в региональном департаменте образования. На дистанционное обучение переведены 20 детей из семи классов. COVID-19 подтвержден у трех сотрудников школы.

По данным департамента также на карантин переведена группа детского сада, располагающееся при Бектышевской школе. Коронавирус подтвержден у одного сотрудника дошкольного заведения.

Всего по данным на 24 февраля, COVID-19 подтвержден у трех школьников и восьми сотрудников образовательных учреждений. Из-за этого на карантин переведены 25 детей из одного класса. Также, COVID-19 диагностирован у двух дошкольников и пяти сотрудников дошкольных учреждений.

По состоянию на 24 февраля, заболевание ОРВИ выявлено у 186 школьников, из-за этого на карантин переведены 442 ребенка из 26 классов. В дошкольных образовательных учреждениях ОРВИ зафиксировано у 480 детей. Из-за ОРВИ полностью закрыт на карантин детский сад «Ручеек» в Пошехонском районе, где болеют 17 детей.

Дарья Сабаева