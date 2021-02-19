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«Норникель» выплатит штраф 146 млрд рублей за счет снижения дивидендов

«Норникель» выплатит штраф 146,2 млрд руб., который его «дочке» присудили за ущерб окружающей среде из-за разлива топлива под Норильском, сообщил старший вице-президент компании по устойчивому развитию Андрей Бугров. Выплата будет проходить за счет снижения дивидендов компании, добавил финансовый директор «Норникеля» Сергей Малышев. Ранее о решении выплатить штраф сообщалось предварительно.

«Есть решение суда, мы сделаем этот платеж, он уходит в федеральный бюджет»,— сказал господин Бугров в ходе прямой линии компании (цитата по ТАСС).

Авария на ТЭЦ-3, которая принадлежит дочерней компании «Норникеля», произошла 29 мая 2020 года. По иску Росприроднадзора суд взыскал с «дочки» «Норникеля» рекордные 146 млрд руб., сама компания оценивала нанесенный ею ущерб в семь раз ниже. Глава «Норникеля» Владимир Потанин назвал решение суда уроком для компании и сигналом для бизнеса.

О том, как разлив нефти повлиял на чистую прибыль и EBITDA «Норникеля», — в материале “Ъ”.

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