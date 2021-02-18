«Энел Россия» держит дивиденды по ветру

«Энел Россия» (подконтрольна итальянской Enel) серьезно ухудшила прогнозы по финансовым показателям на ближайшие три года из-за пандемии и снижения электропотребления. По итогам 2020 года чистая прибыль может составить 4,6 млрд руб., что на четверть хуже плана. Прогноз на 2021–2022 год также заметно ухудшен. Изменения коснулись и дивидендов: компания перенесла на два года выплату их за 2020 год, а также решила вернуться к расчету дивидендов на уровне 65% от прибыли. При этом «Энел Россия» испытывает трудности со строительством двух ВЭС, что грозит ей штрафами на 500 млн руб. и выпадающими доходами до 2 млрд руб. из-за недопоставки мощности.

«Энел Россия», подконтрольная итальянской Enel, представила новый стратегический план на 2021–2023 годы. Из-за пандемии и сокращения электропотребления в России компания существенно снизила свои ожидания по основным финансовым показателям. Чистая прибыль по итогам 2020 года, прогнозирует компания, может составить 4,6 млрд руб. (прежний прогноз — 6,2 млрд руб.). В 2021 году компания ждет снижения прибыли до 3 млрд руб. (ранее — 3,6 млрд руб.), в 2022 году показатель может составить 3,3 млрд руб. вместо 4,5 млрд руб., к 2023 году — 3,9 млрд руб. «Энел Россия» также ожидает снижения EBITDA относительно прежних прогнозов: в 2020 году показатель может составить 9,9 млрд руб., в 2021 году — 7,5 млрд руб., в 2022 году — 10,6 млрд руб., а в 2023-м — 12,4 млрд руб. Чистый долг к 2023 году ожидается на уровне 42,2 млрд руб.

Серьезные изменения произошли и с порядком расчета и выплаты дивидендов.

В прошлом году «Энел Россия» анонсировала переход на фиксированные выплаты акционерам в размере 3 млрд руб. в год до 2022 года. Однако энергокомпания объявила, что не будет выплачивать дивиденды за 2020 год и перенесет выплаты на 2023 год. С 2023 года она, как и ожидалось, вернется к прежнему расчету дивидендов — 65% от чистой прибыли. Таким образом, акционеры получат фиксированный платеж в 3 млрд руб. в 2022 году, а в 2023 году — 3 млрд руб. плюс 2,2 млрд руб.

Рынок негативно отреагировал на представленную стратегию.

По данным Московской биржи, на момент закрытия цена бумаги упала на 6,24% и составила 85,6 коп. за акцию.

Снижение финансовых прогнозов связано в том числе с затяжным строительством двух ветроэлектростанций (ВЭС). «Энел Россия» может задержать запуск ВЭС в Азове Ростовской области (90 МВт) на шесть месяцев — до конца мая текущего года, а ВЭС на Кольском полуострове (201 МВт) — на пять месяцев, до конца апреля 2022 года. Компания утверждает, что не смогла уложиться в сроки из-за пандемии коронавируса. Ранее она оценивала общие инвестиции в Азовскую ВЭС в €132 млн, а в Кольскую ВЭС — около €273 млн.

Обе ВЭС строятся по договорам поставки мощности (ДПМ ВИЭ, гарантируют возврат вложений через повышенные платежи оптового энергорынка). Срок контракта — 15 лет, базовая доходность — 12% (при ставке ОФЗ 8,5%). При этом инвестор, по правилам договора, обязан использовать российское оборудование и начать поставку мощности в конкретный срок. За каждый месяц задержки ему грозит штраф в размере 25% от обязательного платежа за мощность.

«Энел Россия» предупреждала о форс-мажоре на стройках ВЭС еще в прошлом году (см. “Ъ” от 19 мая 2020 года). Набсовет «Совета рынка» (регулятор энергорынков) со второго раза дал компании отсрочку начисления штрафов за срыв срока Азовской ВЭС на четыре месяца (по март 2021 года включительно). Впрочем, это не отменяет штрафы полностью: энергокомпании нужно подписать соглашения с потребителями. За отсрочкой за апрель и май компании нужно снова обращаться в «Совет рынка», пояснили “Ъ” в Минэнерго. Для отмены штрафов по Кольской ВЭС также требуется решение набсовета регулятора. В начале года Минэнерго разработало проект постановления, отменяющий штрафы для всех проектов с запуском в 2021 году, но документ еще обсуждается. В «Совете рынка» отказались от комментариев.

По оценкам Владимира Скляра из «ВТБ Капитала», суммарный объем штрафа за срыв ввода обеих ВЭС может превысить 500 млн руб., «Энел Россия» также не получит около 2 млрд руб. платежей за мощность.

По расчетам аналитика, за каждый месяц задержки ввода Азовской ВЭС «Энел Россия» недополучает 89,5 млн руб. EBITDA в месяц, а Кольской ВЭС — 285,4 млн руб. «Именно задержки вводов станций и перерасход по стоимости строительства стали причиной отказа от дивидендов по результатам 2020 года»,— полагает господин Скляр, допуская, что в случае дальнейшей задержки может последовать аналогичное решение об отмене выплаты дивидендов.

Полина Смертина