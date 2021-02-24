В Башкирии выберут общественные пространства для благоустройства

С 26 апреля по 30 мая пройдет голосование по выбору общественных пространств, которые будут благоустраивать в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства Башкирии. Жители республики смогут выбрать парки и скверы, набережные и улицы, на благоустройство которых будут направлены бюджетные средства. Проголосовать можно будет через окно платформы обратной связи, размещенное на сайтах органов исполнительной власти и администраций муниципальных образований.

Итоги голосования подведут до 30 июня, затем муниципалитеты начнут реализацию проектов. В октябре планируется отобрать подрядные организации, а в 2022 году — начать работы.

За два года действия федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в Башкирии благоустроено 288 общественных пространств, в 2021 году планируется благоустроить 130 общественных территорий.

Майя Иванова