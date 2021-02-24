Выдача автокредитов в Удмуртии за январь выросла на 14,8%

За январь 2021 года в Удмуртии выдали 1,08 тыс. кредитов на покупку автомобиля. Это на 14,8% больше, чем в январе 2020 года, сообщает «Национальное бюро кредитных историй» (НБКИ). В целом по России этот показатель вырос на 5% —с 62,2 тыс. ед. до 65,3 тыс. ед.

Больше всего автокредитов за январь 2021 года выдали в Москве (5,3 тыс. ед.), Московской области (4,2 тыс.), Санкт-Петербурге (3,8 тыс.), Татарстане (3 тыс.), Башкортостане (2,7 тыс.) и Краснодарском крае (2,7 тыс.). Наибольший рост выдачи по сравнению январем 2020 года, помимо Удмуртии, отметили в Новосибирской (на 30,8%) и Нижегородской (на 21,2%) областях, Красноярском крае (на 18,4%), Калужской (на 17%) и Тульской (на 14,7%) областях. В некоторых регионах показатель снизился, в том числе в Кемеровской области (на 36,7%), Чувашии (на 17%), Татарстане (на 2,3%), Волгоградской (на 1,7%), Самарской (на 1,1%) и Саратовской (на 0,3%) областях.

«Начало 2021 года было отмечено некоторым ростом выдачи автокредитов. Вырос и уровень одобрения заявок граждан на автокредиты со стороны. Основной причиной, объясняющей данные тенденции, стали старт госпрограмм льготного автокредитования непосредственно с января текущего года, а также ожидание роста цен на автомобили»,— отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Отметим, что по данным «Автостата» общее число купленных новых легковых машин в Удмуртии за январь 2021 года составило 1,16 тыс. ед. Это на 12,2% меньше, чем в январе 2020 года. В целом по стране объем рынка новых автомобилей за указанный месяц уменьшился на 7,4% — со 104,9 тыс. ед. до 97,1 тыс. ед.