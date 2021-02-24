При ремонте автодорог в Томске похитили почти 10 млн рублей

В Томске силовики выявили крупные хищения при ремонте автодорог, сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы ФСБ. Согласно им, в декабре 2019 года гендиректор коммерческой фирмы заключил с департаментом дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту улично-дорожной сети города на сумму свыше 82,4 млн руб. По версии следствия, предприниматель предоставил в департамент справки о стоимости выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения об объемах асфальтобетонной смеси и битумной эмульсии. Впоследствии на расчетный счет коммерческой организации были перечислены денежные средства согласно муниципальному контракту, из которых было похищено 9 млн руб.

В отношении предпринимателя возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст.159 УК РФ), решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Илья Николаев