Песков: дата послания Путина парламенту определится позже

Дата послания президента России Владимира Путина парламенту еще не назначена, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Пока дата не назначена. Как только это произойдет, мы, соответственно, вас (СМИ.— “Ъ”) проинформируем»,— сказал пресс-секретарь президента журналистам во время пресс-колла.

По информации источников “Ъ”, господин Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в конце марта — начале апреля. Собеседники “Ъ” отмечают, что к середине весны пандемия должна затихнуть, хотя бы временно, и президент сможет отметить успехи страны в борьбе с коронавирусом.

Подробнее — в материале “Ъ” «Зимой было рано, летом будет поздно».