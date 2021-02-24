Реконструкцией Ивановского съезда в кремле займется тверская дорожная компания

ООО «Дорожно-строительная компания» (Тверская область) стало единственным участником аукциона по реконструкции Ивановского съезда в нижегородском кремле, сообщается на портале госзакупок. С компанией планируют заключить контракт по начальной (максимальной) стоимости 146,58 млн руб.

Как ранее сообщалось, протяженность участка, где запланирован ремонт, составляет 464,2 м. На время ремонта дорогу перекроют. Подрядчику предстоит уложить там брусчатку, замостить тротуары гранитной плиткой, заменить ливневую канализацию и наружное освещение. Работы нужно завершить до конца июня.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Дорожная строительная компания» зарегистрирована в тверском поселке городского типа Кесовой Горе с 2003 года с минимальным уставным капиталом 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — строительство автомобильных дорог и автомагистралей. Компания принадлежит генеральному директору Сергею Голубеву. По итогам 2019 года при выручке в 15,3 млрд руб. чистая прибыль составила 35,9 млн руб. В Нижнем Новгороде компания строит транспортную развязку на улице Циолковского.

Анастасия Еремина