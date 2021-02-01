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Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

На реконструкцию Ивановского съезда в кремле выделили 146 млн рублей

Объявлен открытый конкурс по реконструкции Ивановского съезда в нижегородском кремле. Начальная (максимальная) стоимость работ составляет 146,5 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Протяженность участка, где запланирован ремонт, составляет 464,2 м.

Заявки на конкурс принимают до 20 февраля. Подрядчику предстоит уложить брусчатку, замостить тротуары гранитной плиткой, заменить ливневую канализацию и наружное освещение, а также заменить ограждение и обустроить смотровую площадку на повороте. Работы необходимо выполнить до конца июня. На время ремонта съезд будет перекрыт.

Анастасия Еремина


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