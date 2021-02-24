Активы физлиц на фондовом рынке достигли 6 трлн руб.

Количество клиентов-физических лиц, открывших брокерские счета на конец 2020 года, достигло 9,8 млн человек. Об этом сообщил сегодня президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев. Такие данные ассоциация получила путем опроса крупнейших банков, а также брокерских и управляющих компаний. Общее количество брокерских счетов составило 10,5 млн шт.

Активы на брокерских счетах и счетах доверительного управления (ДУ) граждан на конец 2020 года достигли 6 трлн руб., из них на индивидуальных инвестиционных счетах (ИИС, предусматривают налоговые льготы) — 375 млрд руб. На конец 2019 года граждане держали на счетах активы на сумму 3,2 трлн руб., из них на ИИС — около 220 млрд руб.

Объем денежных средств, поступивших от граждан на брокерские счета в течение 2020 года составил около 4 трлн руб., в том числе на брокерские ИИС —130 млрд руб.

При этом снизилась общая доля зафондированных (ненулевых) брокерских счетов, не являющихся ИИС. На конец 2020 года она составила 27%, тогда как по итогам 2019 года была на уровне 33%. Доля зафондированных брокерских ИИС, напротив, растет: на конец 2020 года зафондировано 33%, в то время как на середину года составляла 26%, а на конец 2019 года — 27%.

Как и в 2019 году, в течение 2020 года россияне отдавали предпочтение онлайн-каналам. 72% брокерских договоров, заключенных гражданами в течение года, было заключено онлайн. При этом 66% новых договоров было заключено с владельцами счетов через онлайн-каналы обслуживающих их кредитных организаций.

В структуре активов, приобретенных россиянами на брокерские счета (кроме ИИС), наибольший рост показала доля иностранных акций. На конец 2020 года в иностранные акции россияне вложили 13,3% инвестированных средств (на конец 2019 года — 3,5%). При этом доля российских акций снизилась с 23,4% до 18,3%. Заметно снизилась и доля ОФЗ, составив по итогам 2020 года 3,9% против 9% годом ранее.

Аналогичными темпами в структуре активов на брокерских ИИС растет доля вложений в иностранные акции. За прошлый год она выросла c 4.23% до 13,7%. Доля ОФЗ снизилась с 12,28% до 6,8%.

По словам Алексея Тимофеева, активы граждан диверсифицированы, розничные инвесторы остаются главными инвесторами на рынке отечественных акций, увеличивая вложения в иностранные финансовые инструменты, при этом примерно пополам распределяют свои инвестиции между акциями и облигациями.

Полина Смородская