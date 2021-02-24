Экс-глава Марий Эл Леонид Маркелов получил 13 лет колонии строгого режима. Его признали виновным в получении взятки, злоупотреблении полномочиями и незаконном хранении боеприпасов. Об этом сообщает ТАCC.

Напомним, господина Маркелова обвинили в получении взятки в 2017 году. По версии следствия, он получил 235 млн руб. от владельца птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша за помощь компании при получении средств господдержки. Позже против него возбудили новое дело по факту незаконного хранения патронов для стрелкового оружия, а в 2018-м завели дело по факту злоупотребления должностными полномочиями.

Суд также постановил оштрафовать господина Маркелова на 235,2 млн руб. Вины он не признал.

"Ъ-Казань"