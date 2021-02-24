Более 10 тысяч доз вакцины от коронавируса поступило в Удмуртию

В Удмуртию поступило еще 10,4 тыс. доз вакцины от коронавируса Гам-КОВИД-Вак — «Спутник V». Об этом написал глава региона Александр Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

«Все они будут использованы на вакцинации "приоритетных категорий" населения — это педагоги, врачи, социальные работники, сотрудники предприятий жизнеобеспечения и правоохранительных структур. С начала прививочной кампании в Удмуртию поступило уже 39782 дозы вакцины»,— подчеркнул господин Бречалов.

Отметим, что на 24 февраля в Удмуртии вакцинировали от коронавируса 21838 человек. Из них 4451 получили второй компонент прививки.