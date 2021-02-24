В Красноярский край поступило еще 17 тысяч доз вакцины от COVID-19

Еще 17 тыс. доз вакцины от коронавирусной инфекции поступило в Красноярский край. За все время регион получил более 88 тыс. доз препарата, сообщил минздрав края. Медработники ставят жителям прививки в 74 медучреждениях. Всего вакцинировались более 52 тыс. человек.

Прививочная кампания против COVID-19 началась в Сибири в декабре 2020 года. Сначала прививки получали сотрудники медицинских учреждений, соцорганизаций, волонтеры и др. В январе 2021 года президент РФ Владимир Путин поручил организовать массовую вакцинацию с 18 января.

По данным местного оперативного штаба, за все время в крае было зарегистрировано свыше 61 тыс. подтвержденных диагнозов (+172 за сутки), более 57 тыс. пациентов выздоровели (+175), свыше 2,7 тыс. погибли.

Екатерина Лукашевич