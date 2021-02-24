Полузащитник Роман Еременко ушел из ФК «Ростов»

Роман Еременко покинул футбольный клуб «Ростов», сообщает пресс-служба клуба. Отмечается, что контракт с полузащитником был прекращен по обоюдному соглашению сторон. В составе ФК «Ростов» Еременко провел 47 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 5 результативных передач. Футболист возвращается в Финляндию.

«После нашей встречи с Романом Еременко было принято решение пойти ему навстречу и расторгнуть контракт по обоюдному согласию по семейным обстоятельствам»,— сказал президент клуба Арташес Арутюнянц, его слова приводятся в сообщении.

В свою очередь, Еременко отметил, что решение об уходе было принято им не спонтанно. «Хотелось бы сразу остановить слухи и домыслы о причине расторжения контракта. При подписании контракта у нас была договорённость с президентом клуба о возможностях досрочного прекращения трудового соглашения по обоюдному согласию по нескольким причинам, одной из причин была по семейным обстоятельствам. Решение не пришло спонтанно, и я очень благодарен клубу за понимание»,— цитирует пресс-служба футболиста.

Наталья Шинкарева