Депутат гордумы Екатеринбурга озаботился ЛГБТ-пропагандой в СМИ и соцсетях

Депутат городской думы Екатеринбурга Алексей Мещеряков заявил о необходимости остановить распространение ЛГБТ-пропаганды через лидеров общественного мнения и средства массовой информации. Об этом он заявил на информационном часе перед заседанием городской думы. «Агрессивное навязывание происходит через лидеров общественного мнения, СМИ и социальные сети. В том числе среди несовершеннолетних. Какие есть еще акты, помимо статьи в Кодексе об административных правонарушениях? Как можно остановить распространение этого?»,— сказал господин Мещеряков, задавая вопрос депутату Госдумы Павлу Крашенинникову.

В ответ господин Крашенинников отметил, что после внесения поправок к Конституции брак определен как союз мужчины и женщины. По его словам, это сужает правовые возможности людей с нетрадиционной ориентацией, в частности, они не могут наследовать имущество, нажитое во время отношений. «Мы преследовать этих людей не собираемся как это было в советское время и в гитлеровской Германии. Их правовые возможности значительно уже. Если они навязывают информацию, то есть статья закона. Если считаете, что нужно добавлять или ужесточать ответственность, то давайте смотреть. У нас желающих много, чтобы их замочить. С помощью технологий зараза расширяется быстрее»,— сказал господин Крашенинников.

Михаил Мананников