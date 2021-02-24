Региональный фонд защиты прав дольщиков стал застройщиком двух долгостроев ПТК-30

Арбитражный суд Новосибирской области передал региональному фонду защиты прав дольщиков права застройщика на два долгостроя по улице Вилюйская, сообщает облправительство. Оба дома, которые начинала строить компания ПТК-30, включены в реестр объектов, которые будут достраиваться с применением механизма московского ППК «Фонд». По словам замминистра строительства региона Алексея Колмакова, следующим шагом будет подготовка конкурсной документации по выбору подрядчиков для строительства домов.

В реестр, кроме домов по Вилюйской, вошли семь долгостроев: три в микрорайоне Закаменский (застройщик — ООО «Неоград»), дом в городе Обь («Обьстрой»), и дом в Краснообске (застройщик — ООО «Дирекция заказчика»).

Реализация всех мероприятий позволит восстановить права почти 1,5 тыс. человек.

Группа ПТК-30 объединяла несколько десятков компаний. В конце 2017 года холдинг оказался в сложной финансовой ситуации. В январе 2018 года банк «Открытие» потребовал банкротства трех компаний, входящих в ПТК-30: ООО «ПТК "Стройинвест"», ООО «Партнер-инвест» и ООО «Инвестком». В апреле 2019 года арбитражный суд Новосибирской области ввел процедуру банкротства в отношении совладельца строительной группы компаний ПТК-30 Владимира Коновалова. В августе того же года суд признал обоснованным заявление Сбербанка о банкротстве другого совладельца — Антона Коновалова, задолжавшего кредитному учреждению 777 млн руб.

В 2017 году директора ПТК-30 задержали за вымогательство денег у дольщика. Подробнее — в материале “Ъ-Сибирь” «Топ-менеджер переоценил свои услуги».

Оксана Павлова