Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин в рамках рабочего визита в Екатеринбург посетил штаб-квартиру Русской медной компании. Вице-премьер осматривал новые уникальные объекты города вместе с полномочным представителем президента в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым.

Гости дали высокую оценку архитектурной ценности и эксклюзивности штаб-квартиры РМК, введенной в эксплуатацию в 2020 году. Пятнадцатиэтажное здание в Екатеринбурге — первый реализованный проект Нормана Фостера в России. Британцы подарили миру такие архитектурные шедевры, как штаб-квартира Apple в Купертино, небоскрёб Мэри-Экс в Лондоне, Финансовый центр Бунд в Шанхае, Виадук Мийо в Кресселе и многие другие.

«Одна из жемчужин архитектуры Екатеринбурга, да и всей России – это штаб-квартира РМК, которую спроектировал Норман Фостер, - написал Марат Хуснуллин в Twitter. – Я восхищен невероятным зданием мирового уровня! Спасибо компании и ее руководителю Игорю Алтушкину за то, что у нас в стране появился такой проект».

За основу дизайна фасада штаб-квартиры РМК взяты цвет и структура кристаллической решётки меди. Уникальная архитектурная концепция позволяет эффективно использовать дневной свет: утром сотрудники офиса могут любоваться восходом солнца, а вечером – наблюдать его закат. Каждые два этажа соединены общим атриумом и зоной отдыха, что образует единое пространство для коммуникации сотрудников, а удобные open-space кабинеты созданы для формирования и укрепления командного подхода к работе.

Штаб-квартира РМК — самый масштабный архитектурный проект с использованием монолитного белого бетона в мире. Чтобы работать с белым бетоном в условиях уральской зимы, конструкторы разработали новые материалы для монолитного строительства. В здании организован трёхуровневый подземный паркинг, где предусмотрены зарядки для электромобилей. Энергоэффективность здания позволила оптимизировать затраты на освещение и отопление пространства. Высота здания – 87,5 м., фасад объекта состоит из 176 модулей, каждый весом около 9 тонн. В штаб-квартире 150 кабинетов и 450 рабочих мест.

Участие в строительстве уникального здания принимали российские подрядчики и поставщики. Многие решения разработаны именно в России, в Екатеринбурге специально для нового офиса РМК. Это позволило отечественным производителям освоить новые технологии мирового уровня. Благодаря новейшим техническим решениям штаб-квартира РМК претендует на получение международного сертификата экологической оценки