В Татарстане за сутки выявили 52 новых случая коронавируса

За минувшие сутки на территории Татарстана подтвердили 52 новых случая COVID-19, все контактные.14 человек госпитализированы, 38 человек получают лечение на дому. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с коронавирусом.

Среди заболевших — двое детей и 15 человек старше 60 лет. В Казани выявили 24 случая за сутки, в Лаишевском и Чистопольском районах — по три, в Набережных Челнах — два, в Аксубаевском, Алексеевском, Лениногорском, Нурлатском и Пестречинском — по одному.

Всего в Татарстане выявили 17 764 случая COVID-19. Выздоровели 14 233 пациентов, в том числе 1 за минувшие сутки. Скончались 323 человека.

Подробнее о ситуации читайте в спецпроекте «Ъ-Казань»:«Как распространяется COVID-19 в Татарстане»

"Ъ-Казань"