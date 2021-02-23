За сутки в Краснодарском крае выявлено 157 заболевших коронавирусной инфекцией

По информации оперативного штаба по коронавирусной инфекции, к утру 23 февраля на территории Краснодарского края зафиксировано 157 случаев заражения COVID-19. Среди них - 68 мужчин и 89 женщин в возрасте до 90 лет.

Больше всего заболевших в Краснодаре - 52 человека, в Сочи заразился 21 человек, в Анапе - девять, в Новороссийске – восемь, по шесть жителей заболело в Геленджике, Апшеронском и Тихорецком районах. В Динском и Темрюкском районах по пять новых случаев, в Армавире, Славянском, Отрадненском и Усть-Лабинском районах - по четыре заболевших, в Новокубанском и Крыловском районах – по три заразившихся. В Выселковском, Белореченском, Кущевском, Туапсинском Тбилисском, Новопокровском, Успенском районах выявлено по два новых случая заражения. Меньше всего заболевших, по одному человеку, в Крымском, Красноармейском и Белоглинском районах.

На лечении в медорганизациях края остаются 1144 человека, лечатся на дому 2825 человек, 71 пациент - в тяжелом состоянии на ИВЛ, двое подключены к ЭКМО, 250 человек выписано по выздоровлению за последние сутки. Всего с начала эпидемии в Краснодарском крае коронавирусом заболели 37 659 человек, из них выздоровели 31 836 жителей.

Ольга Логинова