На Кубани за сутки умерло 16 человек с подтвержденным COVID-19

По информации регионального оперативного штаба по коронавирусной инфекции к утру 23 февраля на территории Краснодарского края зафиксировано 16 летальных случаев у пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19 и внебольничной пневмонии в лечебных учреждениях девяти муниципалитетов.

Больше всего смертей зафиксировано в Сочи – здесь умерло пять человек: трое мужчин (78, 77 и 83 лет) и две женщины (68 лет и 61 год). В Краснодаре умерли три человека – жители краевой столицы, женщина 80 лет и мужчина 68 лет, а также 60-летняя жительница Выселковского района. Два человека умерли в Крымском районе (местная жительница 68 лет и мужчина 76 лет). По одному пациенту скончались в Новороссийске (местный житель 85 лет), Лабинске (житель Мостовского района 72 лет), Армавире (женщина 85 лет), Туапсинском (мужчина 77 лет), Северском (женщина 88 лет), Тихорецком (мужчина 67 лет) районах.

Всего с начала пандемии на территории Краснодарского края скончалось 1854 жителей с подтвержденным коронавирусом.

Ольга Логинова