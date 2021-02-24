Перемены на лицо

Стилисты, косметологи и визажисты рассказали «Коммерсантъ Стиль» о том, как пандемия повлияла на привычки, сформировав новые тенденции в покупке косметики и уходе за собой.

В этом году тенденции формировали обычные люди — идеи с подиума остались в стороне. Пандемия изменила наши привычки и потребности во многом из-за длительного времяпровождения дома, и, несмотря на то что сейчас можно получить любую бьюти-услугу, а также открыты салоны красоты (по крайней мере в России), люди не стремятся расставаться со сформированными за год новыми пристрастиями.

Российское коммуникационное агентство Migel Agency провело опрос среди россиянок в возрасте от 18 до 40 лет из разных городов и выявило несколько тенденций — например, 14% опрошенных стали чаще совершать покупки косметических средств по уходу за кожей, для 53% женщин покупка косметики во время пандемии стала возможностью уделить больше времени уходу за собой и попробовать новые средства. Самыми популярными продуктами стали маски для лица, средства для ванной и душа, кремы для лица и средства для волос.

На своей практике косметологи отмечают сухость кожи, чувствительность, воспаленность, обезвоженность и отечность как самые яркие симптомы, появившиеся у клиентов во время пандемии. Кроме того, люди стали больше интересоваться домашним уходом — это подтверждает как мировая, так и российская статистика.

Ирина Кудрявцева, косметолог пространства красоты Still Beauty Space:

После пандемии клиенты чаще всего жалуются на сильную сухость кожи, раздражение и шелушение. Я связываю это с масочным режимом. В таких случаях мы делаем акцент в уходе на защиту эпидермального барьера. Проблема маскне особенно сильно отразилась на тех, у кого и до этого были проблемы с кожей. Я замечаю воспаления не только в области маски, но и на шее и вокруг ушей.

Юлия Пярн, врач-косметолог, дерматолог, автор Telegram-канала «Твой личный косметолог»:

Однозначно стало больше консультаций по подбору средств для домашнего ухода. Люди ищут альтернативы салонным процедурам на дому и хотят максимально продлить эффект. Есть интерес к массажным техникам, роллерам и прочим девайсам.

Наталия Ямазаки, врач-косметолог и управляющая бьюти-пространством Faceology:

Чаще всего клиенты обращаются с такими проблемами кожи, как обезвоженность и отечность. Причинами стали вынужденная работа на удаленке, нарушение режима питания и неверно подобранные косметические средства. Также многие жалуются на стянутость кожи и ее сухость. Клиенты стали больше интересоваться аппаратами для домашнего ухода, фейсбилдингом и различными техниками самомассажа.

Виктория Клишко, основательница клиники Institute clinic и врач-дерматокосметолог:

Люди стали в разы активнее покупать гаджеты для дома и косметику, особенно маски. Стали интересоваться уходом для тела. Самые частые жалобы — высыпания, усталость кожи, обезвоженность, повышенная чувствительность. Есть запросы на проработку области шеи. И практически каждый второй пациент — с маскне.

Интерес к декоративной косметике во время пандемии пережил несколько стадий: в самом начале продажи сильно упали, через несколько месяцев после карантина вырос спрос на яркие палетки теней и помады (макияж стал антистрессом), а с введением масочного режима акцент сместился на продукты для глаз и бровей.

Сандра Истомина, независимый визажист:

Я не вижу особых изменений, разве что мои клиенты стали больше просить научить их краситься, чтобы не звать визажистов.

Виктория Шнайдер, независимый визажист:

Мои клиенты и ученики хотят обновить косметику и узнать, как сделать легкий дневной макияж. Кожа у многих стала хуже (часто встречаются обезвоживание и воспаления по линии челюсти), поэтому я помогаю подобрать правильные текстуры тона и консилера. Раньше было много запросов на красную помаду, но сейчас все хотят научиться делать акцент на глаза. Многие спрашивают, как сохранять стойкость макияжа в течение дня и как поправлять из-за ношения масок.

Главные тренды по окрашиваниям задавали звезды, которые стали краситься в яркие цвета. Самый популярным стал розовый. В Великобритании спрос на оттенок Pink Pizazz вырос на 1200%.

По данным американской исследовательской компании Nielsen, продажи продуктов для окрашивания волос выросли на 23% по сравнению с тем же периодом прошлого года — и это только за первую неделю карантина. На 160% увеличился спрос на триммеры.

Евгений Зубов, независимый стилист:

Почти у всех моих клиенток после карантина было одно желание: отстричь волосы, даже самые длинные. Думаю, что 80% девушек я сделал каре самых разных форм. Также клиентки спрашивали у меня курс по укладкам и просили смарт-стрижки — такие, чтобы не нужно было долго укладываться.

Многие блондинки захотели стать более натуральными, без ярких и резких переходов. То же самое было с брюнетками. Был небольшой интерес к рыжим оттенкам, а одну девушку я покрасил в фуксию.

Еще никогда индустрия красоты не была столь «народной», а потребитель — самодостаточным из-за нынешних реалий. Освоение новых техник макияжа и массажа лица, бьюти-ритуалы дома и «безопасное» нейтральное окрашивание (на случай новых карантинов) точно останутся с нами на какое-то еще время.

Дарья Ермонская