В Ярославле за 464 млн рублей продают бизнес-центр на улице Победы

В Ярославле на продажу выставили бизнес-центр на улице Победы. Соответствующая публикация размещена на интернет-сервисе объявлений. Начальная цена 9-этажного современного монолитного здания установлена в размере 464 млн руб. Продавец - публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации».

В объявлении указано, что здание площадью более 8,56 кв. м вместе с земельным участком принадлежит собственнику и было построено в 2007 году.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Ярославле выставлен на продажу четырехэтажный торговый центр Wenge, находящийся на пересечении улицы Свободы с улицей Городской вал. По данным сайта объявлений, владельцы торгового центра общей площадью более 9,46 тыс. кв. м. оценили его в 500 млн руб.

Также в Заволжском районе Ярославля продается торговый центр «Яркий». Сообщается, что его выставили на продажу из-за банкротства владельца. ТЦ «Яркий» общей площадью 23 тыс. кв. м. хотят продать за 363,5 млн руб.

Алла Чижова