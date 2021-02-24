В Верховном суде Татарстана началось заседание по иску о ликвидации ВТОЦ

Верховный суд Татарстана начал рассматривать иск прокуратуры республики о ликвидации Всетатарского общественного центра (ВТОЦ) и признании его экстремистской организацией.

Как сообщал «Ъ-Казань», в надзорном органе посчитали, что деятельность ВТОЦ «противоречит действующему законодательству и носит экстремистский характер, что представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан».

Глава ВТОЦ Фарит Закиев перед заседанием заявил журналистам, что его организация «единственная, которая последовательно борется за государственность Татарстана и сохранение татарского языка». Также он считает, что претензии прокуратуры могут быть связаны с проведением в Казани Дня памяти защитников Казани, погибших при взятии города войсками Ивана Грозного.

Господин Закиев заявил, что намерен поднимать вопрос о сохранении ВТОЦ на международном уровне. По его словам, обращения направлены в том числе в ООН, а в Турции татарская диаспора обратилась в парламент страны.

Юрист ВТОЦ Алексей Златкин заявил журналистам, что иск прокуратуры является «абсурдным», поскольку ВТОЦ представлен «как некая русофобская организация». По его словам, защита будет настаивать на судебной экспертизе деятельности ВТОЦ. Он связывает иск с политикой РФ по «закручиванию гаек» против национальных организаций в республиках.

На самом заседании Фарит Закиев попросил рассматривать дело на татарском языке. Судья Марина Сафина сообщила, что заседании будет принимать участие переводчик.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"