ВТОЦ сочли вредным для здоровья

Всетатарский общественный центр (ВТОЦ) может быть признан экстремистской организацией. Прокуратура Татарстана подала в Верховный суд республики иск о запрете ВТОЦ. Проявлением экстремизма в прокуратуре, в частности, считают ведение документации только на татарском языке. В руководстве ВТОЦ называют свою организацию «безобидной».



Прокуратура Татарстана направила в Верховный суд республики административное исковое заявление о признании регионального общественного объединения «Всетатарский общественный центр» (ВТОЦ) экстремистки и его ликвидации в порядке ст. 9 федерального закона «О противодействии экстремисткой деятельности». Об этом “Ъ-Казань” сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе Верховного суда “Ъ-Казань” подтвердили факт подачи искового заявления, но сказали, что судебное заседание пока не назначено.

ВТОЦ был создан в конце 1980-х годов, выступал в поддержку суверенитета республики, пользовался поддержкой региональных властей. В последние годы оказался в оппозиции не только к Москве, но и к руководству Татарстана. Ранее экстремистской организацией по решению суда было признано отделение татарского общественного центра в Набережных Челнах, но ВТОЦ причастность к отделению отрицает.

В прокуратуре считают, что деятельность ВТОЦ «представляет реальную угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, целостности ее территории, безопасности государства и общества, нарушения прав и свобод человека и гражданина, причинения вреда личности, здоровью граждан».

В ведомстве отмечают, что основанием для запрета ВТОЦ являются факты, выявленные в течение нескольких последних лет.

К иску, оформленному на 11 листах, прокуратура приложила 230 листов с материалами, по ее мнению, доказывающими противоправную деятельность организации.



В частности, прокуратура имеет претензии к митингу, проведенному ВТОЦ в октябре 2019 года по случаю Дня памяти защитников Казани, павших от войск Ивана Грозного в 1552 году. Прокуратура считает, что на этом мероприятии «выступления отдельных лиц были направлены на распространение экстремистской идеологии, в частности, возбуждение вражды в отношении представителей группы лиц, выделенной по национальному признаку – русские, а также формирование представления о необходимости осуществлять деколонизацию, создавать собственное татарское государство и национальную армию». В итоге четырех участников мероприятия привлекли к административной ответственности по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинств» (ст. 20.3.1 КоАП РФ).

Кроме того, информацию, направленную на возбуждение розни в отношении группы лиц по признаку «отношение к языку», а также призывы по установлению единственного государственного языка Республики Татарстан - татарского эксперты АНО «Казанский межрегиональный центр экспертиз» обнаружили в открытом письме, распространенном ВТОЦ в 2017 году в интернете. Речь идет об «Обращении Всетатарского общественного центра к депутатам Госдумы РФ от Татарстана, к депутатам Госсовета РТ, депутатам казанской городской думы, к политическим и общественным организациям Татарстана, ко всем неравнодушным к судьбе татарского языка».

Прокурор Татарстана Илдус Нафиков уже выносил предупреждения ВТОЦ в связи с признаками экстремизма в деятельности организации. В частности, он отмечал, что ВТОЦ «осуществляет свою деятельность и издает решения лишь на татарском языке», тогда как, согласно Конституции РФ, «государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык», он «подлежит обязательному использованию в деятельности организаций всех форм собственности». Также прокурор указывал на недопустимость заявлений ВТОЦ о том, что «в Татарстане должен быть один государственный язык — татарский». Прокурор оценивал это как стремление «ограничить права и законные интересы русскоговорящих граждан». Прокурор предупреждал, что если нарушения не будут устранены, либо повторятся в течение года, то организация будет ликвидирована «в судебном порядке».

Лидер ВТОЦ Фарит Закиев, комментируя «Ъ-Казань» иск прокуратуры, назвал ВТОЦ «безобидной организацией, которая действует в рамках конституции Республики Татарстан и Российской Федерации».

«Бороться с экстремизмом надо, а бороться не с кем», — объяснил он инициативу прокуратуры.

«Будем собирать подписи в защиту, будем поднимать общественность», — сказал он, полагая, что речь идет о действиях против татар. «Все хотят, чтобы татар не было, но это тяжело», — заключил он.

Ольга Кудрина