Новосибирское дорожное управление с начала года отправило в «черный список» трех подрядчиков

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области с начала 2021 года инициировало включение трех подрядчиков в реестр недобросовестных поставщиков (РНП) и расторгло с ними контракты, сообщили в управлении. «Черный список» опубликован на сайте ТУАДа 24 февраля.

Кроме ранее озвученного АО «Сибмост», в реестр включены ООО «СК Магистраль» (за невыполнение работ по ремонту участка автодороги «К-07» — Ильинка» в Доволенском районе Новосибирской области) и ООО «Дорстройсибирь» (за срыв строительства переходно-скоростной полосы разгона и торможения на дороге «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в Ордынском районе).

Стоимость этих трех контрактов составляла 314,7 млн руб., 12,6 млн руб. и 1,3 млн руб. соответственно.

Еще один контракт расторгнут в одностороннем порядке, но не включен в РНП, так как объект эксплуатируется, а недостатки возможно устранить по гарантии. В рамках этого контракта ООО «Айсвик» должно было в рамках капитального ремонта дороги в Ордынском районе оборудовать пешеходные переходы техническими средствами организации движения. Его стоимость составляла около 7 млн руб.

За 2020 года, ТУАД принял решение об одностороннем отказе по 40 контрактам, из которых 24 расторгнуты с включением в РНП.

Реестр недобросовестных поставщиков доступен на портале госзакупок. Период нахождения в нем — два года. В течение этого срока компания не имеет право участвовать в госзакупках.

Дарья Решетникова