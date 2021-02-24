В четырех муниципалитетах Челябинской области ввели режим ЧС

На территории четырех муниципалитетов Челябинской области действует режим чрезвычайной ситуации в связи с непогодой и снежными заторами на дорогах. Это Варненский, Нагайбакский, Карталинский и Октябрьский районы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, со вчерашнего дня на данный момент сотрудники ведомства оказали помощь 1154 гражданам, застрявшим на автодорогах. В пункты временного размещения эвакуировали 481 человека. Из снежных заносов вытащили 244 автомобиля. На трассах региона работают 545 человек и 265 единиц техники, в том числе пять передвижных пунктов обогрева. Работы на трассах области продолжаются.

По данным пресс-службы филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго», из-за аварий на электросетях на 9 часов утра без электричества оставались 126 населенных пунктов Челябинской области. Они расположены в Агаповском, Карталинском, Чесменском, Увельском, Троицком, Варненском, Октябрьском. Чебаркульском, Саткинском, Сосновском, Еткульском, Красноармейском районах Челябинской области, Верхнем Уфалее. Также нарушено электроснабжение в Миассе и Копейске.

Пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области сообщает, что пока в медицинские организации не поступали обращения по обморожениям.