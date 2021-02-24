Вертолет Ми-8Т совершил вынужденную посадку на Таймыре

Прокуратура выясняет обстоятельства авиапроисшествия с вертолетом Ми-8Т на Таймыре. Об этом рассказала старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора Оксана Горбунова. Инцидент с вертолетом авиакомпании «Норильск авиа» произошел в 10:46 местного времени. Вынужденную посадку совершил вертолет Ми-8Т, выполнявший рейс Дудинка — Усть-Авам. На борту находилось трое членов экипажа и 16 пассажиров, среди которых трое — дети. Никто не пострадал.

Как рассказал “Ъ-Сибирь” начальник сибирского координационного центра поиска и спасания Виктор Дрегер, что в 10:42 командир воздушного судна доложил диспетчеру о шуме в двигателе. В 28 км от Дудинки воздушное судно благополучно совершило вынужденную посадку.

За людьми, которые находились в вертолете, вылетел резервные борт.

По словам официального представителя Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Наталии Чернаковой, ведомство проводит доследственную проверку по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Илья Николаев