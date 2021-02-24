В Новосибирске зафиксировали случаи заболевания лихорадкой денге

Случаи заболевания лихорадкой денге обнаружили в Новосибирске, сообщил руководитель управления Роспотребнадзора по региону Александр Щербатов.

«Очередные случаи есть. Отдыхали жители города Новосибирска на Мальдивах и в итоге — покусы комаров и произошел завоз. Внутреннего распространения лихорадка не получает»,— сказал господин Щербатов на оперативном совещании в среду.

Лихорадка денге переносится комарам. Выявлена в тропических и субтропических регионах мира, в основном в городских и полугородских условиях. По данным ВОЗ, это трансмиссивная вирусная болезнь с самым быстрым уровнем распространения, которая в данное время является эндемической в более чем 100 странах (40% населения всего мира проживает в зоне риска заболеваемости).

Юлия Сасевич