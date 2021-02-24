В Краснодаре на торгах продадут имущество «дочки» завода имени Седина на 86 млн рублей

Конкурсный управляющий выставил на торги имущество ООО «Терра-ЗИС». Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о банкротстве.

Имущество объединили в 45 лотов общей стоимостью 85,7 млн руб. Самые крупные лоты – газопровод, расположенный на территории завода им. Седина в Краснодаре (16,4 млн руб.), а также железнодорожные пути, расположенные там же. Указано, что имущество расположено на чужих землях и не имеет правоустанавливающих документов. Также на торгах планируется продать права требования к нескольким юрлицам, а также оборудование компании.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Терра-ЗИС» зарегистрировано в Краснодаре в 2005 году. Основной вид деятельности – консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Последний раз предприятие приносило выручку в 2018 году – 2,3 млн руб. Убыток за этот же период составил 21,7 млн руб., в 2019 году он снизился до 2,1 млн руб. Основными владельцами указаны ПА «Завод имени Седина» (51%), первичная профсоюзная организация группы «Седин» (27,5%) и ООО «Седин-Снаб» (21,5%).

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Краснодарский станкостроительный завод «Седин» банкротом и ввел на нем процедуру конкурсного производства. На тот момент должник имел просроченную задолженность в сумме 275 млн руб. и имущество балансовой стоимостью 419 млн руб. (станки и оборудование).

История Завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. На мощностях завода в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС).

Алексей Белянин