Товарный знак завода «Седин» приобретет Южный завод тяжелого станкостроения

Преемник Краснодарского станкостроительного завода «Седин» ООО «Южный завод тяжелого станкостроения» (ЮЗТС) приобретет товарный знак предприятия-банкрота. Торги по его реализации были признаны несостоявшимися, так как к ним был допущен всего один участник, сообщается в Едином реестре сведений о банкротстве. В связи с этим конкурсный управляющий ЗАО «Краснодарский станкостроительный завод Седин» Евгений Слушкин сообщил о заключении договора купли-продажи товарного знака «Седин» с единственным участником торгов — ЮЗТС. Знак будет продан за 500 тыс. руб.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в мае 2016 года Арбитражный суд Краснодарского края признал Краснодарский станкостроительный завод «Седин» банкротом и ввел на нем процедуру конкурсного производства. На тот момент должник имел просроченную задолженность в сумме 275 млн руб. и имущество балансовой стоимостью 419 млн руб. (станки и оборудование). По данным Kartoteka.ru, завод «Седин» является правообладателем одноименного товарного знака, представляющего собой графический знак с изображением букв ЗС. Он применяется для продукции машиностроения. В ходе банкротства товарный знак был включен в конкурсную массу.

История Завода имени Седина ведет свое начало с 1911 года. В советские годы предприятие являлось ведущим производителем станков в стране и экспортировало их в 65 стран мира. На мощностях завода в 2016 году был создан Южный завод тяжелого машиностроения (ЮЗТС).

Дмитрий Михеенко