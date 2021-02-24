«Сибгипрозолото» освободили от банкротства из-за недостатка средств

Арбитражный суд Новосибирской области прекратил производство по делу о банкротстве новосибирского проектного института «Сибгипрозолото», следует из материалов картотеки арбитражных дел.

О прекращении ходатайствовал конкурсный управляющий Андрей Попов. Он сообщил суду, что у должника отсутствуют денежные средства, ценные бумаги, недвижимость и другое имущество, хозяйственную деятельность компания не ведет.

Кредиторы, по данным суда, согласились с прекращением производства по делу в связи с отсутствием денег для финансирования процедуры банкротства.

Как сообщалось, заявления о банкротстве «Сибгипрозолота» подало в ноябре 2019 года ООО «Дальневосточная компания цветных металлов» из-за задолженности в 17,9 млн руб. С сентября 2020 года в институте введено конкурсное производство.

Сибирский проектно-изыскательский институт драгоценных металлов (ОАО «Сибгипрозолото») — один из старейших проектных институтов Новосибирска. Образован в 1951 году. Предприятие занималось геодезическими работами, комплексным проектированием, проектированием отработки месторождений и др. За время существования институт несколько раз менял названия: «Цветметпроект», «ВНИИпрозолото», «ВНИИгорцветмет», «Гиналмаззолото». По данным «СПАРК-Интерфакс», 100% «Сибгипрозолото» принадлежит предпринимателю Ивану Чеботаеву.

Дарья Решетникова