На пожаре в Балаковском районе погибли пожилая женщина и ее сын

В Саратовской области проводится проверка по факту пожара, который унес жизнь двоих человек. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК.

По предварительным данным, сегодня около 3 часов ночи в селе Маянга Балаковского района произошло возгорание частного дома, в котором проживала 86-летняя женщина с 59-летним сыном. Соседи вызвали пожарных. Тушения огня продолжается. При разборе конструкций дома были извлечены останки двух человек.

Установлено, что жилище было газифицировано и электрофицировано. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электроприборов.

Марина Ковалева