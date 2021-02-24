Власти Новосибирской области окажут поддержку семье, в которой двое детей погибли в пожаре

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил оказать поддержку многодетной семье, в которой накануне двое детей погибли в пожаре в Кировском районе.

Согласно данным регионального МЧС, пожар произошел 23 февраля, горело два дома. В одном из них, двухэтажном, произошло обрушение кровли, второе одноэтажное здание горело по всей площади. Общая площадь пожара составила около 200 кв. м. Позже были обнаружены останки двух детей.

Следователи возбудили уголовное по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

«Мэрию Новосибирска прошу принять все решения для оказания поддержки семье, пострадавшей в пожаре»,— сказал глава региона во время оперативного совещания в среду. По данным мэра города Анатолия Локотя, пострадавшая семья до переезда в частный сектор жила в общежитии.

Юлия Сасевич